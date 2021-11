Joana Sanz vuelve a Barcelona de la mano de Dani Alves. La modelo e influencer canaria celebra el fichaje del lateral brasileño por el Barça, un regreso que le permitirá vivir de nuevo en el punto de partida de su ya consolidada relación con el carioca, al que conoció precisamente en su anterior etapa en el conjunto azulgrana.

Una WAG que recupera el Barcelona y que se une a otras muy conocidas como Elena Galera o Sofía Calzetti. Una Joana Sanz con la que Dani Alves se casó por sorpresa en el año 2017 en Formentera y que ahora tiene la oportunidad de regresar a nuestro país tras las últimas aventuras del defensa. A sus 28 años, esta modelo natural de Tenerife vivió desde pequeña en la Ciudad Condal, donde empezó a dedicarse al al mundo de la moda, destacando sobre todo desde que ganó el concurso de Supermodel of the World en 2007.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)



Su popularidad fue creciendo y llegó a desfilar en la Cibeles Fashion Week de Madrid. La joven ha sido modelo para marcas de la importancia de Gucci, Rosa Clará y Channel, entre otras. Pero sin duda, su mayor sueño es el de ser uno de los ángeles del desfile de Victoria Secret, algo que todavía no ha conseguido pero a lo que todavía aspira.

Una Joana Sanz que hace un tiempo habló con sinceridad de su relación con Dani Alves. «Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema. Porque cuando yo lo haga quiero que me venga a buscar o me coja el teléfono para ayudarme a encontrar un taxi. Eso de las parejas/matrimonios asfixiantes en los que prohíbes cosas como si tuvieras algún tipo de autoridad sobre la otra persona no lo entiendo. Ser marido o mujer no es ser padre o madre de tu pareja. Vida por separado con respeto, es lo que que mantiene una relación leve», dijo en sus redes.