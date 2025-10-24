Todo sobre Serena Williams: su edad, patrimonio, hijos, la relación con su padre y más

Serena Williams es uno de los emblemas del tenis femenino en la historia contemporánea. La exjugadora recibió este jueves el Premio Princesa de Asturias de Deportes para agrandar un linaje de éxitos que le convierten en una de las mujeres que mayor impacto ha generado en la historia del deporte. A lo largo de su trayectoria en la pista firmó partidos memorables y ganó 23 títulos de Grand Slam. Un camino que terminó en 2022, pero que no le ha frenado para seguir adelante con otras pasiones en su vida personal como los negocios y el diseño de moda.

Cuántos años tiene Serena Williams

La extenista nació el 26 de septiembre de 1981 en Míchigan, Estados Unidos, por lo que tiene actualmente 44 años. Se retiró del tenis a los 40 cuando disputó su último partido en agosto de 2022 en el US Open. Después de más de 27 años compitiendo, Serena sintió la necesidad de colgar la raqueta y dedicarse plenamente a su familia y buscar nuevas aspiraciones en su vida profesional lejos del deporte.

Cuánto mide Serena Williams

Serena mide alrededor de los 1,75 metros. Una diferencia de apenas diez centímetros respecto a su hermana mayor Venus (1,85). Una estatura que figura en la media de tenistas profesionales y que le permitió desarrollar una musculatura en las piernas y brazos que asombró a todo el mundo mientras conquistaba toda competición que se le ponía por delante.

Cuál es el patrimonio de Serena Williams

El hecho de que Serena Williams tuviese una trayectoria tan longeva le permitió ser una de las deportistas con mayor patrimonio del mundo. Sin embargo, en lo comercial la cifra es mucho más alta. Tal y como publica la revista Forbes, tiene contratos de patrocinio y es inversora en activo de su empresa de capital de riesgo, Serena Ventures.

En 2022 publicó un libro infantil y compró una pequeña participación en los Miami Dolphins, equipo de la NBA. Un año más tarde, Serena creó la empresa multimedia Nine Two Six Productions para expandir sus esfuerzos como productora, y a principios de 2024 firmó un acuerdo de licencia con los cosméticos Wyn Beauty.

Todo lo que ha ganado Serena Williams

Comenzó su carrera profesional en 1995 y tres años más tarde empezó a ganar, estrenándose en los dobles mixtos en Wimbledon y el US Open con Mirnyi de compañero. En lo individual, tuvo más éxito en 1999 en el Open Gaz de Francia y el US Open para conseguir su primer título en la WTA y Grand Slam. De esta forma, entró con su hermana Venus entre las diez mejores tenistas del mundo aquel año. En el año 200 logró su primer oro olímpico en los Juegos de Sídney.

Con el paso de los años fue ampliando su palmarés, donde puede presumir de gestas como sus seis US Open, siete Wimbledon y sus 73 títulos individuales, 23 dobles, dos dobles mixtos, cuatro medallas olímpicas. En total tiene 39 Grand Slam y la segunda tenista (entre hombres y mujeres) con más trofeos de los cuatro grandes torneos, únicamente superado por Novak Djokovic.

Llegó a la cima en el ranking WTA en 2002 y destacó en el mundo su final ante su hermana Venus en Roland Garros y Wimbledon. Pasó por varias lesiones importantes, pero eso no le impidió seguir ganando para sumar el oro en Pekín en 2008 y en Londres 2012. Cinco años más tarde, dejando récords en el tenis, Serena se apartó al quedarse embarazada. Regresó y en 2022 se retiró definitivamente.

Cómo es su familia: su pareja e hijos

Una de las curiosidades es la numerosidad de su familia. La marca Williams tiene muchas ramas a raíz del matrimonio entre Oracene Price y Richard Williams, padres biológicos de Serena y Venus Williams. Sin embargo, la tenista tiene más hermanos, como Yetunce Price, hija mayor de Oracene con otro hombre. Lamentablemente, la mujer falleció a los 31 años en un tiroteo, algo que encogió el corazón de Serena por la cercanía que había entre ambas.

Isha Price, otra de las hermanas de 48 años, se dedica a la producción y formó parte de la película ‘King Richard’, la cual conmemoró a Yetunce. La tercera hermana es Lyndrea Price, de 45 años, se dedica a la moda y participa en la línea de moda de Venus.

Respecto a su vida amorosa, el pasado mes de julio se comprometió con el actor y modelo italiano, Andrea Preti. Anteriormente estuvo enamorado de Elio Pis en 2012 y Nicholas Hammond en 2017. Preti, nacido en Dinamarca, tiene 37 años, se dedica al mundo de la televisión, anuncios y cine.

Cómo es su relación con su padre

Desde muy temprana edad, Serena y Venus estuvieron bajo la intensa supervisión de Richard, un hombre que convirtió la exigencia y la disciplina en herramientas para forjar a futuras campeonas. El plan de Richard fue meticuloso incluso antes del nacimiento de Serena: un documento de 78 páginas detallaba cómo llevaría a sus hijas a la cima del tenis. Su control abarcaba desde la educación hasta la selección de entrenadores y el manejo de cada torneo.

Sin embargo, este mismo control ha sido fuente de tensiones a lo largo de los años. Serena ha compartido que, pese a las acusaciones de manipulación y excesiva exigencia, siempre comprendió que la motivación de su padre era protegerla y prepararla para un mundo competitivo, muchas veces hostil y racista.

Aun así, la relación no ha estado exenta de momentos difíciles. Un episodio que marcó su vínculo ocurrió el día de su boda en 2017, cuando Richard decidió no acompañarla hasta el altar, enviándole un mensaje de texto apenas una hora antes. Serena, con madurez y comprensión, decidió caminar sola, entendiendo los problemas de salud y emocionales que atravesaba su padre. Este episodio, lejos de fracturar su relación, refleja la complejidad y la humanidad de su vínculo: una mezcla de amor profundo, exigencia y, en ocasiones, distancia emocional.

A pesar de los conflictos y malentendidos que pudieron surgir con su padre a lo largo de los años, Serena mantiene hoy un vínculo cercano con él. Pruebas de ello son los gestos cotidianos, como compartir momentos familiares con su hija Olympia o publicar en redes sociales videos de Richard interactuando con su familia, llamándolo con cariño «papá» y reconociendo su rol como el G.O.A.T., el mejor de todos los tiempos. Esta mezcla de respeto, admiración y cierta distancia emocional caracteriza una relación que, aunque complicada, ha sido crucial para forjar la tenista que Serena Williams llegó a ser: una atleta indomable, una madre dedicada y una líder inspiradora.