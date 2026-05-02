Todo sobre José Barcala, entrenador del Bayern de Múnich femenino: edad, de dónde es, a qué equipos ha entrenado

El Bayern de Múnich femenino afronta este domingo un partido por todo lo alto en el Camp Nou, que pondrá a prueba su candidatura a conquistar la Champions League. El conjunto bávaro ha consolidado su dominio en la Bundesliga, donde ha sumado esta campaña su cuarto título consecutivo. Su gran objetivo, en cambio, es estrenarse en el palmarés del título europeo por excelencia. Para ello, primero tendrá que superar al FC Barcelona en la vuelta de las semifinales a domicilio. A los mandos del Bayern de Múnich femenino está el español José Barcala.

El técnico del equipo alemán compara su fútbol con la cocina de Ferran Adrià y lidera al Bayern con su receta táctica en la búsqueda de su primera Champions League. El conjunto de Baviera ha arrasado en el campeonato doméstico, en el que por el momento ha sumado 22 victorias y un empate en 23 partidos. En Champions, la fase de liga les deparó cuatro triunfos, un empate y una derrota. La única de la temporada, pero que llegó, precisamente, ante el FC Barcelona en la Ciudad Condal. En aquella ocasión, las culés les endosaron un contundente 7-1.

Cuántos años tiene José Barcala

José Barcala es todo un veterano de los banquillo a sus 44 años de edad. El técnico español ha recorrido el globo gracias al fútbol, hasta alcanzar el puesto de uno de los equipos más potentes del fútbol europeo. Al actual entrenador del Bayern de Múnich femenino le queda un largo camino por delante, ahora enfocado en mantener el dominio nacional del club y ‘colarse’ entre los Arsenal, FC Barcelona o Lyon en la lucha por la Champions.

Dónde nació José Barcala

José Barcala nació en 1981 en la localidad de Meaño, situada en la provincia gallega de Pontevedra. En el fútbol gallego fue donde dio sus primeros pasos en los banquillos, en una trayectoria que le ha llevado a destacar fuera de las fronteras españolas; aunque en el Bayern cuenta con su compatriota Imade Edna como una de las goleadoras del equipo.

A qué clubes ha entrenado José Barcala

El actual entrenador del Bayern de Múnich femenino ya ha sumado experiencia en ligas y países de todo tipo. Su carrera arrancó en el Montañeros de su Galicia natal, donde ejerció como asistente. Más tarde dio el salto al Deportivo de La Coruña, su último equipo en el fútbol español. Desde entonces, José Barcala ha pasado por Brisbane Roar (Australia), Girondins de Burdeos, Aarau, la selección escocesa femenina y el Servette (Suiza). En verano de 2025 aterrizó en el Bayern de Múnich, donde ya ha ‘tocado metal’.

Qué títulos ha ganado José Barcala

José Barcala llegó al equipo bávaro con la vitola de entrenador con títulos. El gallego había conseguido un doblete (Liga y Copa) con el Servette en Suiza. En su etapa en el Bayern, ya ha logrado conquistar la Bundesliga y aspira a igualar o incluso mejorar sus registros en su ex equipo. Barcala tratará de sorprender al Barça en semifinales de Champions, mientras que en la DFB Pokal (Copa) disputará la final ante el Wolfsburgo.