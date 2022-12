Así es Carlos Martínez: edad, su familia y todo sobre el comentarista de fútbol

Es uno de los personajes más reconocidos en el ámbito futbolístico en España y su presencia en el Mundial de Qatar 2022 no podía faltar acompañando a la selección de Luis Enrique. Carlos Martínez, sin embargo, no es tanto un rostro conocido como una voz que no podemos separar de algunas de las grandes narraciones de la historia reciente del deporte rey. El carisma y la pasión con la que se implica en los encuentros no le ha separado de las críticas en las redes sociales, pero a la hora de la verdad, si hay un partido importante y juega tu equipo, quieres que Martínez sea el que le ponga voz a la escena.

Nacido el 30 de julio de 1964 en Madrid, Carlos Martínez tiene actualmente 58 años y afronta su trigésimo segunda temporada en Movistar +, donde además de los encuentros más relevantes de la Champions League, también aparece en las narraciones de la Liga Santander. El cambio en la elección de narradores en la temporada 2022-23, que pasó de la cadena de pago al organismo dirigido por Javier Tebas, le dejó en un primer lugar fuera de la terna, pero finalmente fue escogido y se le ha podido ver y escuchar en los encuentros más importantes de lo que va de campeonato.

En Champions o en Liga, formó durante años una dupla mítica junto a su fiel amigo y compañero de batallas, Michael Robinson, fallecido a causa de un cáncer en el año 2020. Desde entonces, Martínez ha combinado parejas y en la actualidad parece haberse asentado junto a uno de los comentaristas emergentes del fútbol español, el polifacético Álvaro Benito. Además, también le hemos escuchado con Julio Maldonado, Maldini, con Axel Torres o con el colaborador de OKDIARIO, Marcos López, entre otros.

El periodismo es la vida de Carlos Martínez y como parte de él ha desempeñado cargos alternativos, que sirven para complementar su currículum. Veterano en Movistar+, fue hasta 2018 director de contenidos deportivos, pero entonces fue relevado por la cadena, que prefirió que se centrara en las narraciones de los grandes eventos futbolísticos. También ha sido profesor en cursos de periodismo y narración, tratando de guiar, enseñar y resolver las dudas de los que en el futuro le sucederán en el siempre complicado arte del relato de partidos en directo y por televisión.

Familiar y amante de la naturaleza, Martínez reconoció que hubiera girado hacia ese ámbito de no haber podido dedicarse a su pasión, el periodismo. En una entrevista reciente, Carlos habló de su lado más zen, el que le sirve para abstraerse y que le ha llevado a entablar una relación con los bonsais, un árbol japonés que va de la mano con esa cultura en la que también se aprecia algo de lo que no puede presumir el narrador en sus partidos: el silencio.

Carlos Martínez, en el Mundial

Pese a que cuenta con un buen número de críticos en las redes sociales, algo casi inevitable por el cargo que desempeña, Carlos Martínez también fue fichado para las narraciones de los partidos de España en el Mundial de Qatar 2022. En este caso, le podemos escuchar junto a su nuevo inseparable, Álvaro Benito, en el canal Gol Mundial, que se puede adquirir para ver todos los partidos del campeonato del mundo y también seguir a través de Movistar+, cadena a la que Martínez volverá en el momento en que se reanude el fútbol de clubes con la Liga Santander y la Champions League.