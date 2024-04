Carlos Martínez y Mateu Lahoz encienden las redes durante el PSG-Barcelona

Carlos Martínez y Mateu Lahoz agitaron las redes en el partido de cuartos de final de la Champions League entre el PSG y el Barcelona. Los comentarios de los dos durante la retransmisión de Movistar no dejaron indiferentes a nadie. Ya lo avisaba el propio narrador antes del encuentro. «Deseando que le vaya bien a los equipos españoles», señalaba en sus redes sociales con un mensaje. Y junto con el ex árbitro, lo dejaron patente durante el partido.

Antonio Mateu Lahoz, Toño –como le llaman tras colgar el silbato–, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en su función como experto arbitral. El valenciano volvió a pronunciarse sobre las jugadas, tratando de analizar la postura del colegiado del encuentro, Anthony Taylor, y de explicar sus decisiones. Sin embargo, llamó excesivamente la atención la valoración que hacía sobre ellas.

El que fuera uno de los mejores colegiados españoles en los últimos años no dudó en insinuar que el PSG debía haber visto una tarjeta roja en una entrada sobre Raphinha. Todo, comparándolo con una acción en la que Cancelo fue arriba a evitar que Mbappé se llevara el balón, lo arrolló y le hizo un penalti indudable que no fue señalado porque el astro francés partía de fuera de juego. «Se estaba revisando una potencial roja y me parece que era más grave la de Beraldo», apuntó.

Lo cierto es que la entrada fue bastante dura. Cancelo se salvó de que le señalaran penalti porque en el momento en el que el disparo sale de la bota del jugador del PSG, antes del rechace que le acaba llegando a Mbappé, el astro galo se encontraba adelantado. De lo contrario, habría sido penalti y posible expulsión por la dureza de la misma. Algo que Mateu Lahoz no entendió así.

Aunque cuando las redes explotaron definitivamente fue tras el gol de Raphinha. El brasileño se aprovechó de una transición rápida del Barça que pilló desprevenida a la defensa. El Barcelona se adelantaba en el Parque de los Príncipes y Martínez mostraba ese deseo de que ganaran los equipos españoles, celebrando a lo grande el tanto de los de Xavi Hernández.

Pero no fue eso lo que más indignó a la parroquia de las redes. Los usuarios se quejaban de las conversaciones entre Mateu y Martínez, puesto que ambos hablaban sobre el VAR y sus intervenciones. De hecho, el narrador llegó a preguntarse si desde el videoarbitraje, en sus constantes conversaciones con el árbitro, pueden indicar que el colegiado se ha equivocado. Algo que, de sobra, se sabe que no puede ser así. Y eso fue lo que le explicó Mateu: «El árbitro de VAR no puede tomar decisiones ni rearbitrar».

