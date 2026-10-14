Todo lo que debes saber sobre la Roma: qué significa la loba del escudo, por qué comparten estadio con la Lazio, cómo llaman al club…

La Associazione Sportiva Roma, más conocida como AS Roma, es uno de los clubes más ilustres de Italia y un clásico de Europa. En la retina de sus grandes partidos está aquel 3-0 contra el Barcelona en la temporada 2017-18 o aquella final de Champions de 1984 que perdieron en penaltis contra el Liverpool. Es un histórico de la Serie A y este miércoles recibe al Real Madrid de José Mourinho en el Olímpico de Roma. Te contamos aquí todo lo que debes saber sobre su historia.

En qué año se fundó la Roma

Fundada el 7 de junio de 1927, la Roma se ha consagrado como uno de los grandes clubes del fútbol italiano. Ha sido campeón de la Serie A en tres ocasiones (1942, 1983 y 2001), y subcampeón en 14 ediciones. La AS Roma nace como la fusión de tres equipos: el Roman Football Club, Fortitudo pro Roma y Alba Audace. En esa fusión estuvo a punto de entrar la Lazio, pero finalmente no se unió y ahí comenzó su histórica rivalidad.

Por qué comparte estadio la Roma

En Italia es bastante habitual ver a dos equipos de la misma ciudad compartiendo estadio. Y entre ellos están Roma y Lazio, que comparten el Olímpico de Roma. No obstante, ambos ya han iniciado el proceso para mudarse a otro lugar y tener su propio estadio. En el caso de la Roma, se mudarán al barrio de Pietralata, ubicado en la zona este de la ciudad; mientras que la Lazio se irá al Estadio Flaminio. Aunque su mudanza está prevista para 2028.

Por qué hay una loba en el escudo de la Roma

La Roma lleva una loba en su escudo porque representa el mito de la historia de la fundación de la capital de Italia. Cuando se creó el club, se decidió que la imagen del escudo tendría que estar relacionada con la leyenda de Rómulo y Remo. La historia de estos gemelos sirvió de inspiración. El rey Amulio ordenó matarlos y dio la orden a sus soldados de asesinarlos y arrojarlos en una canasta al río Tíber. Pero tuvieron piedad y los dejaron en la orilla del río. Una loba que vivía en ese lugar los encontró llorando y decidió acogerlos y amamantarlos. Gracias a eso sobrevivieron. Esta historia inspiró a los fundadores de la Roma y por eso decidieron incluirlo en el escudo del club.

Por qué les llaman giallorossi

A los aficionados e integrantes de la AS Roma se les conoce como los giallorossi. Esto se debe a que los colores tradicionales de su equipación son el amarillo y el rojo, los colores de la ciudad también. Por eso los seguidores reciben el apodo de giallorossi, en referencia a su tradicional vestimenta.

La Curva Sud de la Roma

La Curva Sud de la Roma hace referencia al fondo sur del Olímpico de Roma, donde se encuentran los aficionados más ultras del conjunto italiano. El movimiento se forjó en los años 70. Antes, estaban repartidos por el estadio, divididos en varios grupos, como los Fedayn o los Boys. Pero el 9 de enero de 1977 nace el Commando Ultrà Curva Sud (CUCS), que unificaba a todos los grupos bajo uno mismo en el fondo sur del coliseo.

Palmarés de la Roma

El conjunto italiano cuenta con un palmarés bastante amplio. Ha sido campeón de la Serie A en tres ocasiones (1942, 1983 y 2001), y subcampeón en 14 ediciones. Cuenta con 9 títulos de la Copa de Italia (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008), que le convierten en uno de los clubes más laureados de la competición. En su palmarés también hay 2 Supercopas de Italia (2001 y 2007), una Copa CONI (1928) y un título de Segunda División (1952), además de una Europa League (2022). Cabe resaltar que fueron finalistas de la Champions en 1984, de la UEFA en 1991 y de la posterior Europa League en 2023.