Tini Stoessel, sobre De Paul: «Los reencuentros con los ex terminan en sexo feroz»

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tuvieron un sonado e intenso romance que llegó a su fin el pasado verano. Ambos confirmaron públicamente en agosto que ya no estaban juntos y que no hubo terceras personas detrás de esta decisión, sino que todo se debía a sus apretadas agendas repletas de compromisos profesionales y al desgaste que eso supone. Ahora, la cantante se sincera como nunca antes sobre su relación con el futbolista del Atlético de Madrid.

Rodrigo de Paul puso fin a su matrimonio con Camila Homs, la madre de sus hijos, para apostar al amor con Tini Stoessel. Por su parte, la artista fue acusada de romper la familia del jugador, además de culparle en redes sociales del «bajo rendimiento» del futbolista rojiblanco, un fijo para Simeone tal y como quedó demostrado ayer en el derbi de Copa del Rey disputado en el Metropolitano.

Meses después de su ruptura, Tini Stoessel ha sorprendido a todos hablando del tema en una entrevista concedida al programa Rumis de su país natal. «Yo no rompí ninguna familia. Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede. Tengo pruebas. Me tienen cansada con eso. Estoy harta de que me vengan con eso. No tengo nada que ver con el tema», cuenta la cantante visiblemente molesta de que le tachen de romper el matrimonio entre De Paul y Camila Homs.

Tini hablando de su frase por De Paul y Cami Homs #LAM pic.twitter.com/QTjPn1bdk2 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 18, 2024

«A veces uno cuando ve las cosas con distancia dice ‘ah, ahora entiendo más al otro o me entiendo más a mí de por qué tomé esta decisió’’. El tiempo sana mucho. No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui. ¿Relación con De Paul ahora? Las ‘charlas-reencuentro’ con los ex son peligrosísimas porque terminan en sexo feroz», finalizaba entre risas dejando en el aire que pueda seguir teniendo encuentros con el jugador del Atlético de Madrid.

El pasado mes de agosto, Tini sorprendía a todos con este mensaje en sus redes sociales: «Quiero contarles que decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho». Parecía que el romance era firme y sólido, pero el hecho de que ambos viajen tanto por sus compromisos profesionales acabó desgastando esa pasión inicial.

Sin embargo, durante las últimas semanas ciertas informaciones aseguran que podrían estar de nuevo acercándose. Además, hace unos días ambos se hicieron prácticamente a la vez el mismo peinado, levantando sospechas de que acordaron hacerlo juntos. De Paul, mientras tanto, atraviesa un buen momento de juego y está siendo clave para Simeone en un Atlético de Madrid que este jueves eliminó al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey.