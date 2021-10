Las selecciones de Francia y España están en alerta. Theo Hernández, lateral izquierdo del combinado galo, dio positivo por coronavirus y se encuenta en aislamiento tras realizarle un test rutinario a su regreso a los entrenamientos con su club, el Milan. Hernández fue titular en la final de la Liga de las Naciones que midió a los franceses con la selección española, por lo que entró en contacto con futbolistas de ambos combinados.

El Milan anunció el aislamiento de Theo tras dar positivo por Covid-19 en el siguiente comunicado. «El Milan anuncia que Theo Hernández, quien ha regresado de su equipo nacional, ha dado positivo en un test realizado en casa. Las autoridades sanitarias de relevancia informan de que el futbolista se encuentra bien».

Theo estará aislado los próximos días y no participará en las citas venideras del Milan, hasta que no esté plenamente recuperado de la infección. Por su parte, los jugadores de la selección española y sobre todo, de la francesa, deberán pasar pertinentes test a la búsqueda de algún otro positivo en las concentraciones. Por el momento no se ha informado de ningún otro contagio.