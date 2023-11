Borisa Simanic fue uno de los protagonistas del reciente Mundial de baloncesto muy a su pesar. El jugador de la selección serbia y del Casademont Zaragoza sufrió un codazo durante un partido contra Sudán del Sur, a priori una acción más de tantas que se ven sobre una cancha de baloncesto, pero que le acabó provocando la pérdida de un riñón. Ahora, dos meses más tarde, se ha sabido que aquel incidente pudo incluso costarle la vida debido a las precarias condiciones del hospital de Filipinas donde estuvo convaleciente.

«Si no hubiera sido operado por primera vez, su vida habría estado seriamente amenazada porque habría muerto desangrado. Si hubiéramos esperado hasta mañana por la mañana… Esa es la esencia de toda la historia. Esto lo vio nuestra gente de la selección que estaba conmigo en el hospital en ese momento», rememora Gaga Radovanovic, el médico de la selección serbia que vivió de cerca todo el sufrimiento de Simanic.

El relato de Radovanovic sobre lo ocurrido en aquel hospital de Manila es digo de Halloween. «Borisa comenzó con fuertes dolores y le empezaron a poner fuertes inyecciones de analgésicos. Y, de hecho, el dolor era signo de un sangrado importante y abundante en la propia zona del abdomen. Y luego pedí que me repitieran la ecografía, o que me la hiciera yo. Me dijeron que no tenían ecógrafo después de cinco horas, así que pedí que me repitieran la exploración (…) Tuvieron suerte de que yo estuviera allí para reconocer el sangrado e insistir en que todo se lavara inmediatamente y no esperar al día siguiente», explica.

El siguiente paso fue tumbar a Simanic en la mesa del quirófano, pero sus problemas estaban lejos de terminar. «Se realizó la operación y en el primer momento aspiraron gran cantidad de sangre, unos dos litros. Intentaron salvar el riñón cosiéndolo. Después de eso, el postoperatorio no transcurrió satisfactoriamente desde el principio. El riñón no pudo sobrevivir, hubo muerte postraumática del tejido, complicaciones y fuga del contenido del riñón hacia la cavidad, inflamación del tejido abdominal y posible sepsis. Y nuevamente no había ningún médico en el hospital», revela Radovanovic en una entrevista al diario serbio Kurir.

Dos meses después, al médico le queda la «gran satisfacción de que todo ha ido bien con Borisa». «Y que la recuperación ya va satisfactoriamente. Borisa viene regularmente a los controles y van muy bien. Se siente mucho mejor, se está rehabilitando psicológicamente y eso es algo importante, sobre todo cuando una persona pasa por lo que pasó Borisa. Y ahora necesitamos tiempo. Las emociones que le ha tocado experimentar han sido muy profundas».

Y por último, la pregunta que todo el mundo se hace una vez superado este tremendo susto: ¿volverá a jugar a baloncesto Simanic? «Hay ejemplos de deportistas que jugaron al máximo nivel con un solo riñón, pero primero debemos esperar un tiempo para que este riñón acepte la función de ambos en las circunstancias cotidianas, que sus heridas sanen bien. Después de eso, puedes pensar en cómo iniciarte en el deporte. Empezar por una actividad actividad física cada vez mayor y luego los entrenamientos. Se debe controlar la función renal en todo momento», resume.