Kvitova revive el peor momento de su vida: “Me cortó todos los dedos de la mano”

Petra Kvitova fue asaltada con un cuchillo en su casa en diciembre de 2016 y ahora ha declarado en el juicio contra Radim Zondra, el hombre que entró en su casa Prostejov, República Checa, y le cortó los dedos. “Supe que era él en el momento en que le vi. Recordé sus ojos”, declaró la finalista del Open de Australia 2019. La checa se defendió como buenamente pudo para intentar salvar su vida, aunque eso le costó que el agresor le cortara los dedos.

Durante el juicio la tenista número dos del mundo no entró en la sala y declaró por vídeo en una sala cercana para no cruzarse con su asaltante. Desde allí explicó como sucedió todo: “Me pidió que abriera el agua caliente y me encontré con el cuchillo en mi cuello. Agarré la hoja del cuchillo cuchillo con la mano izquierda… y al caer al suelo y vi que había sangre por todas partes”

“Me cortó todos los dedos de mi mano izquierda y también los nervios del pulgar e índice. Hoy en día la movilidad de mis dedos no es del 100% y no tengo sensibilidad en las puntas del pulgar y del índice”, aseguró Kvitova en el juicio. Aquellos cortes provocaron que la checa estuviese cerca de cinco meses de baja. Nadie sabía cómo iba a volver, si podría recuperar su nivel de antes de la lesión.

En mayo de 2018 la tenista declaró que para ella “el caso para mí sólo terminará con la condena final”. Ahora Radim Zondra se enfrenta a una posible pena de 12 años de cárcel por asalto y agresión con arma blanca a Kvitova en diciembre de 2016. Por suerte, la checa, una de las mejores raquetas del circuito, ha recuperado su mejor nivel y disputó la final del primer grande del año ante Naomi Osaka.