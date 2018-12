Nadal: “No puedo estar contento con 2018 porque he pasado por momentos muy difíciles”

El tenista español Rafa Nadal ha concedido una entrevista y ha hablado sobre diversos temas. El de Manacor ha hecho balance del 2018 en el que las lesiones le han impedido ganar más títulos, pero se ha mostrado optimista de cara a la nueva temporada. También ha hablado de su posible retirada, algo que de momento ve lejos y ha dado su opinión acerca de la polémica Copa Davis de Gerard Piqué

El tenista español Rafa Nadal ha concedido una entrevista en el canal Vamos de Movistar y ha hecho balance de 2018. Además, se ha mostrado optimista de cara a la próxima temporada y ha dado su opinión acerca de la nueva Copa Davis que arrancará el próximo año. El de Manacor también ha hablado de cómo se plantea su retirada, algo que espera que no llegue pronto.

“No puedo estar contento porque he pasado por momentos difíciles. Los resultados han sido muy buenos cuando he competido, pero he competido menos que cualquier otro año en mi carrera por culpa de los problemas físicos”, analizaba Nadal en Movistar sobre su 2018, curso en el que logró 5 títulos en nueve torneos, pero en el que las lesiones le hicieron renunciar en varias ocasiones.

“He sido castigado más por las lesiones que cualquier otro rival mío. Lo bueno es que suelo volver más fuerte. No creo que sea una cuestión de kilómetros, porque cuando tenía menos también tenía lesiones. La naturaleza me ha dado virtudes y defectos y las lesiones, sobre todo en las rodillas y el pie”, valoraba Nadal, que renunció a participar en París y Londres y aprovechó para pasar por el quirófano para someterse a una operación en el tobillo.

El balear reaparecerá esta semana para participar en un torneo de exhibición en Abu Dhabi, el Mubadala World Tennis Championship, que ya ha conquistado en cuatro ocasiones. El mismo le servirá para preparar la temporada 2019, ante la que se muestra optimista. “Terminé 2017 muy desgastado y no pude prepararme bien y este año sí he hecho una mejor preparación. Uno tiene que aceptar las cosas como vienen e intentar superarlas”.

“No tengo miedo a la retirada”

El número 2 de la ATP reconoce que no tiene miedo a la retirada aunque por ahora no se lo plantea. “No tengo ningún miedo a ese día. No acostumbro a hablar de ello porque no lo veo ahora mismo. No creo que sea una cosa que se prepare sino que se sienta. Espero que no sea pronto”, reconocía el español.

Preguntado sobre su posible participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Nadal reconoce que en este momento no está entre sus objetivos. “No lo veo como una línea de meta ni objetivo prioritario. He tenido la suerte de competir en plenitud de condiciones en dos Juegos y me perdí las de Londres. Me gustaría llegar a Tokio 2020, pero no es una prioridad. Jugaré mientras me haga feliz y mi cuerpo aguante”, declaró.

“Hay que dejar de llamarla la Davis de Piqué, no ayuda”

El español se pronunció sobre la controvertida nueva Copa Davis, proyecto de Gerard Piqué y el grupo Kosmos, que arrancará en 2019. “Se tiene que dejar de llamarla la Davis de Piqué porque no ayuda a la competición. Tengo una buena relación con él, siempre que hemos hablado lo hemos hecho de manera desenfadada. Yo le he aportado mi granito de arena, mi opinión por lo que se pudiera mejorar. Es la Copa Davis de la ITF. Hay que agradecer a Piqué y su grupo (Kosmos) que quiera apostar por nuestro deporte. Todos los cambios son difíciles. Se pierden cosas y se ganan otras”, resumió.

“Yo soy partidario del cambio porque es evidente que había cosas que no funcionaban. Hay que probar lo nuevo y ya habrá tiempo de cambiar si hace falta. ¿Estar? Espero. Mi ilusión es estar en los eventos importantes y este es uno de ellos”, comentó Nadal sobre su participación en la competición.

Nadal debutará en el Mubadala World Championship el día 28 de diciembre en semifinales ante el ganador del duelo previo entre sudafricano Kevin Anderson y Hyeong Chung, cuyo nombre se hizo más popular al eliminar a Djokovic en el Abierto de Australia.