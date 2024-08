Julián Calero, entrenador del Levante, alzó la voz contra la Liga presidida por Javier Tebas, que ha sumido a muchos clubes en una situación surrealista en este comienzo de temporada. De los 42 equipos que hay entre Primera y Segunda División hay más de una decena de ellos que se han encontrado con el problema de las inscripciones, al que están haciendo frente mientras intentan preparar sus partidos de la jornada 1.

El técnico español habló alto y claro sobre esta situación, representando el hartazgo que muchos otros no se atreven a expresar. Y es que el campeonato doméstico ha arrancado a mediados de agosto, cuando quedaban más de 15 días para que finalizase el mercado de fichajes. Plantillas incompletas, jugadores que no seguirán… todo ello sumado al lío con las inscripciones ha provocado el estallido de un importante entrenador de la Liga Hypermotion.

En la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el Levante este domingo a las 17:00 horas contra el Sporting de Gijón en el estadio El Molinón, Calero no se mordió la lengua a la hora de criticar con argumentos sólidos la mala gestión de Tebas con los clubes. «El mercado tenía que cerrar justo antes de empezar la Liga, todos los mercados, no el español, sino todos. Si cerrara sólo el español estaríamos en desventaja absoluta con el resto de Ligas. Tendrían que cerrar todos los mercados para poder agilizar», comenzó.

«Lo que no puede ser es que en la jornada 1 nos vayamos a presentar con 15 jugadores porque no tengamos inscripciones. Que un jugador pueda jugar en la jornada 1 y en la jornada 4 con otro me parece que eso le da muy mala imagen a nuestra Liga. Muy mala imagen y tienen que ponerse manos a la obra, lo digo de corazón», añadió.

🎙️ Julián Calero @LevanteUD ▪️ El mercado de fichajes tiene que cerrar antes de comenzar la liga.

▪️ No puede ser que en la J1 nos vayamos a presentar con 15 jugadores.

▪️ Imagina comprar la camiseta de un jugador y que en 10 días se vaya a otro equipo. pic.twitter.com/rRMImGB2DZ — GRADA B pro (@GradaBpro) August 16, 2024

Bajan a la tierra a Tebas

«Es muy malo para todos. Imagínate para los aficionados que compren una camiseta de un jugador y dentro de 10 días ya no esté en tu equipo», afirmó en torno a este asunto, para pasar al de las inscripciones: «No quiero hacer sangre. A falta de 48 horas, el entrenador debe estar pendiente del partido, de cómo contrarrestar al rival y de cómo poder hacerle daño y estoy pendiente de las inscripciones», señaló.

Acto seguido, dio un toque de atención tanto a Tebas como al máximo organismo del fútbol europeo: «Se tienen que poner las pilas, no digo el club, sino la Liga o la UEFA, de quien corresponda. Es inadmisible, estamos llegando a un límite en el que van a ir los juveniles a jugar la jornada 1, 2 y 3, como si no fueran importantes».

«Me parece absurdo tener que estar pensando en las inscripciones para hacer la alineación. Están así muchos equipos y o hacen algo o acabaremos los clubes jugando con juveniles las tres primeras jornadas. Creo que el camino no es al correcto, no voy a culpar a nadie, pero a quien corresponda debe poner solución porque estamos dando una imagen muy triste para todos», dijo, para concluir exponiendo el ejemplo del Getafe en Primera.

«El Getafe fue con 15 a Bilbao y es una imagen lamentable para nuestra Liga. Nosotros no sabemos con cuántos podremos contar y es bastante penoso. Todo tiene que ver con el orden de la burocracia. El fútbol está hecho para los aficionados, no para que jueguen con los aficionados», remarcó Calero en unas declaraciones alabadas por gran parte del balompié español.