Tebas regala la Liga tras una sucesión de impagos y cambios de operador en China

La Liga se podrá ver en abierto en China, después de que Javier Tebas haya cerrado un acuerdo con la operadora CMG aprovechando su estancia en el país, en el marco del viaje que realizó junto a Pedro Sánchez y otros empresarios españoles para reforzar las relaciones comerciales entre ambos países. El nuevo convenio entre la Liga y su nuevo socio, por cifras que no han trascendido, llega después de sucesivos cambios de operadores en el gigante asiático a causa de diversos impagos en plataformas de pago.

El objetivo de la patronal es revalorizar los derechos de la Liga en China, después que, en los últimos años, las competiciones extranjeras hayan disminuido. De hecho, en el caso del campeonato español, desde 2021 se han acumulado diversos impagos que han llevado a Tebas a ingeniárselas para seguir teniendo presencia en el país y seguir ingresando en un mercado que reportaba a la Liga cerca del 6% de los ingresos por los derechos a nivel internacional.

Sin embargo, la forma que ha acordado para intentar reflotar el negocio en Asia ha causado mucha controversia. La Liga ha acordado con China Media Group (CMG) la emisión de dos partidos cada jornada en abierto. Una medida con la que se aseguran que la competición llegue a prácticamente todos los rincones del país, pero que contrasta con lo que sucede en España, donde el precio por disfrutar del campeonato no baja de 87 euros, con sólo un encuentro en abierto por jornada.

La Liga pretende revalorizarse de esta manera en un mercado complicado como es el chino, donde acumula varios años de impagos y cambios. Todo comenzó después de la pandemia, en la temporada 2021-2022, cuando la patronal rompió el contrato que tenía con Super Sports Media, que le garantizaba una cifra de 45 millones por temporada. Ese contrato, además, era de larga duración, hasta la 28-29.

Como solución, lanzaron una OTT con un nuevo socio. Se unieron con Streamline Media Technology, con el que crearon LaLiga Plus, pero las retransmisiones duraron apenas seis meses. Sin embargo, desde la patronal esgrimieron que los nuevos problemas eran ajenos a ellos. Había un plan B, puesto que se podían seguir viendo por medio de Migu Sports, propiedad de China Mobile.

La Liga se verá gratis en China

El presidente de la Liga ha justificado la venta del producto al mercado chino, para que se emita en abierto, alegando una devaluación generalizada de los derechos televisivos en China. «Es públicamente conocido que, en China, todas las competiciones deportivas no nacionales han sufrido una caída de precio. Queremos intentar recuperar ese valor y, para ello, debemos tener mucha más presencia», señaló Tebas tras certificarse el nuevo acuerdo de la Liga con CMG.

Sin embargo, la medida no ha sido del todo bien recibida por el público español, que deberá tener que seguir pagando para poder ver el fútbol de su país, algo que no sucederá en China. El paquete del fútbol, junto a las competiciones europeas, se acerca a los 100 euros mensuales, mientras que en otros países como en Francia no llega ni a los 30.

Tebas viajó el pasado fin de semana al país junto a Pedro Sánchez, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales. Este miércoles ha sorprendido con el anuncio de que la Liga se verá en abierto en China, con lo que se garantiza los ingresos para la presente temporada, en lo que se refiere a los derechos televisivos. Todo, tras varias temporadas en los que la competición ha tenido muchos problemas para asegurárselos.