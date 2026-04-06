Tebas promete perseguir a los encapuchados que amenazaron a jugadores del Sevilla: «Se acabó la impunidad»

Javier Tebas ha movido ficha tras los altercados después del Oviedo-Sevilla. Después de que un grupo de radicales asediara el autobús del conjunto andaluz insultando y amenazando a sus jugadores, la Liga ha entrado de oficio para emitir un comunicado asegurando que perseguirán a los ultras y emprenderán acciones legales para evitar que vuelva a ocurrir un episodio similar que ponga en riesgo la seguridad de los futbolistas.

Tras regresar de la capital asturiana, varios aficionados increparon e insultaron a jugadores, directivos y empleados del equipo hispalense a la salida de la ciudad deportiva. En dicho comunicado, la patronal del fútbol profesional anunció que emprenderá acciones legales por lo ocurrido: «LaLiga va a proceder a denunciar los graves hechos producidos en el día de ayer en Sevilla, así como otros de los que ha tenido conocimiento, ejercitando las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborando con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la identificación de los responsables».

El encuentro, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, concluyó con victoria por 0-1 del conjunto asturiano. Con este resultado, el Sevilla encadena tres derrotas consecutivas y se sitúa en la decimoséptima posición con 31 puntos, a solo dos de los puestos de descenso. Por detrás están el Elche CF (29 puntos), el Levante UD (26) y el propio Real Oviedo (24).

«La discrepancia, la exigencia y el descontento pueden formar parte del fútbol. Las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte, el señalamiento personal y cualquier forma de hostigamiento o amedrentamiento no tienen cabida ni en el deporte ni en una sociedad democrática», respondió Tebas en el comunicado. «Se acabó la impunidad frente a este tipo de conductas. La pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo. Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, la Liga actúa y actuará», concluyó el organismo.