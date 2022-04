A Javier Tebas parece que le interesa y mucho que Ousmane Dembélé renueve con el Barça para que su Liga no siga perdiendo estrellas. La motivación del presidente de la Liga llega hasta tal extremo que ha permitido que los periodistas se salten la censura que él mismo estableció. «Las preguntas que se hagan después de los partidos con el micrófono de la Liga deben ser sobre el propio partido, no sobre otras cuestiones», dijo el mandatario.

Tras el partido del domingo entre Levante y Barcelona, el periodista de Movistar Ricardo Rosety preguntó a Aubameyang sobre el futuro de su compañero Dembélé en una cuestión que presuntamente está prohibida en el manual de Tebas. «¿Y ahora qué tiene que hacer Dembélé?», fue la pregunta que le lanzó el periodista con el micrófono de la Liga, a lo que el delantero respondió: «Tiene que quedarse».

Tebas fue muy claro al respecto en 2019 en una entrevista en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño. «Yo no digo las preguntas, tú sabrás qué puedes preguntar; si no está dentro del manual, no volverás a salir (en televisión)», dijo el presidente de la Liga sobre quien pregunte por algo que no tenga relación con el partido.

Aquella afirmación vino a raíz de una pregunta a pie de campo sobre la renovación de Griezmann. «Sí, pero no es del partido. Las entrevistas a pie de campo están hechas para informar sobre el partido. Lo de la renovación lo tendrá que contestar Griezmann en una rueda de prensa», estableció el presidente de la Liga. «Los que lleven el micrófono de la Liga preguntarán en la línea editorial que marca la Liga», sentenció.

Veremos si Tebas toma medidas sobre las preguntas que se realizan a pie de campo de aquí a final de temporada o hará la lista gorda con el caso Dembélé. El hecho es que al futbolista francés se le está presionando desde todos los lugares posibles para que renueve con el Barça, incluidas las entrevistas a pie de campo donde ‘técnicamente’ no se puede hablar de ello.