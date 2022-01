Tamara Gorro llevaba varios días mucho menos activa en las redes sociales tras su separación con Ezequiel Garay, el padre de sus hijos. La influencer tomó la decisión de marcharse de España porque la situación y los continuos rumores le estaban superando. Decidió desconectar en el extranjero y así lo hizo hasta que ahora ha reaparecido anunciando su regreso a nuestro país sin desvelar todavía dónde ha estado.

«Mi último despertar aquí… Hoy marcho para España. Estos días me dedico a estar con mis hijos y familia (muero por verlos). La semana que viene, estoy con vosotros y os cuento cositas. Os echo tanto de menos… Os dejo el finde libre de intensidad familia virtual. Eso sí, necesito saber, si todo está en orden. ¿Estáis bien?, ¿algo en lo que os pueda ayudar? Os amo», escribe la influencer para sus seguidores, esa famosa familiar virtual a la que siempre se refiere y que tan importante es para ella.

Los problemas de salud mental que reconoció sufrir hace unos meses y la ruptura con Ezequiel Garay han afectado mucho a la que fuera colaboradora de televisión, que ha visto como en los últimos tiempos su ahora ex pareja ha sido acusado de ser infiel, algo que no sentó nada bien a Tamara Gorro. Llegó a aparecer llorando en sus redes sociales pidiendo respeto y acabó marchándose de España e incluso separándose de sus hijos para resetear.

«Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, ‘no es huir, es resetear’. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme. Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden: ‘Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre’. Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos.

Porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia. Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo», dijo.

«Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis.

Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada», añadió la influencer.