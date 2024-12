Szczesny ve desde el banquillo las carencias de Iñaki Peña: Flick sigue sin cambiar de idea

Iñaki Peña suma 14 partidos desde que se lesionó Ter Stegen, 14 partidos en los que ha encajado 14 goles y solo ha dejado la portería a cero en seis ocasiones, partidos en los que no ha logrado enterrar las dudas en torno a su figura y si es el momento de darle una oportunidad a Wojciech Szczesny, el meta que se fichó para salvaguardarse ante un posible colapso en la portería del Barcelona. Hansi Flick, pese a ya varias actuaciones dudosas del alicantino, sigue firme en su idea de continuar con el canterano en detrimento del polaco, que sigue viendo la vida pasar desde el banquillo.

La lesión de Marc-André ter Stegen en la sexta jornada de Liga supuso un auténtico terremoto en el Barcelona. La rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha no solo dejaba fuera de juego a uno de los pilares indiscutibles del equipo, sino que obligaba a la secretaría técnica y Hansi Flick a tomar una decisión crucial: encontrar al sucesor temporal del alemán bajo los tres palos y confiar en Iñaki Peña. En principio, la solución pasaba por el alicantino, todo quedaba en casa, pero la irregularidad de éste la pasada temporada ofrecía dudas. Su rendimiento, con 32 goles encajados en 17 partidos durante la baja anterior de Ter Stegen, era un lastre difícil de ignorar.

La dirección deportiva, consciente de la necesidad de una alternativa fiable, apostó por la veteranía de Wojciech Szczesny, que había decidido retirarse tras la Eurocopa 2024, fue convencido para regresar al fútbol profesional y reforzar a la portería del Barça y competir por los minutos que da Flick con Iñaki Peña. Su experiencia en clubes de primer nivel como la Juventus, el Arsenal y la Roma le convertía en un candidato natural para liderar la portería culé.

Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: casi dos meses después de su llegada, Szczesny sigue sin debutar con la camiseta azulgrana. Hansi Flick, en su breve etapa al frente del Barcelona, ha dejado claro que la meritocracia es uno de sus pilares fundamentales. Desde el primer momento ha apostado por mantener a Iñaki Peña como titular, argumentando que el joven portero merecía una oportunidad para demostrar su valía. Y aunque los números de Peña no han sido extraordinarios –14 goles encajados en 14 partidos y seis porterías a cero–, ha logrado actuaciones destacadas ante rivales de peso como el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Pero este último duelo ante Las Palmas, con una nueva derrota culé, ha despertado de nuevo todo el mar de dudas en torno al alicantino. Iñaki Peña salía en la foto del primer gol de los isleños. Sandro, tras un remate seco y cruzado que sorprendió al meta, puso el 1-1. El alicantino estuvo lento en esa acción, pudo dar un pasito al frente y, como mínimo, despejar la pelota. Pero no hubo reacción.

Szczesny vino para jugar

Hasta el momento, la relación entre Peña y Szczesny parece ser cordial y profesional. El polaco, lejos de generar conflicto, ha mostrado un respeto inusual en una posición tan competitiva como la de portero. «No he venido a competir con él, sino a ayudar al equipo», declaró Szczesny recientemente. Además, reconoció públicamente que, en las circunstancias actuales, él mismo mantendría a Peña como titular.

Desde su fichaje el pasado octubre, Szczesny ha trabajado para recuperar el ritmo competitivo tras su retiro y, pese a las semanas transcurridas y las dudas que genera Peña, todavía no ha sumado minutos. Su paciencia y actitud positiva no han pasado desapercibidas, y desde el club se plantean incluso ofrecerle una renovación a corto plazo. Ahora está en manos de Flick darle una oportunidad, meritocracia o no suya, por el rendimiento errático del alicantino…