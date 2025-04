Szczesny desvela que es incapaz de dejar de fumar: «He perdido esa batalla»

Wojciech Szczesny atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera… y eso que estuvo unas semanas retirado del fútbol. A sus 35 años, el portero polaco del Barça se encuentra a tan sólo nueve partidos de conquistar un histórico triplete con el conjunto azulgrana. Desde que Hansi Flick decidió confiar en él por delante de Iñaki Peña, el equipo sólo ha perdido un encuentro, el de vuelta ante el Borussia Dortmund que no tuvo trascendencia. Trascendencia que ha dejado de tener también uno de los vicios de Szczesny: fumar.

Szczesny siempre ha sido claro sobre su adicción al tabaco, sobre fumar, y ahora deja una nueva confesión tan contundente como sorprendente: «He perdido esa batalla. Cuando era muy joven, creé un hábito muy negativo y lo sé. Simplemente no puedo ganarle. Así que, para cualquiera que esté viendo: no hagan lo que yo hice». Un mensaje claro sobre su adicción al tabaco, alejado de discursos edulcorados, con la intención de evitar que otros sigan su ejemplo. Szczesny insiste en que preferiría no hablar del tema, pero lo hace porque no tiene nada que ocultar: «No soy un político. Sólo soy un portero. Tengo que atrapar un balón y patearlo. Es mucho más fácil ser coherente con tus entrevistas si eres honesto».

Más allá del campo, Szczesny ha vuelto a demostrar su carisma y sinceridad al abordar uno de los temas más delicados de su vida personal: su adicción al tabaco. A diferencia de otros momentos en los que esquivó preguntas al respecto, esta vez fue directo y transparente: «Hay cosas en mi carrera que es mejor no imitar. En algunos aspectos, fallo en ser un buen ejemplo. Pero intento ser la mejor versión de mí mismo y dar el ejemplo correcto a mis compañeros y a los niños que nos ven».

La sinceridad del guardameta polaco es un rasgo que ha generado fans y detractores a lo largo de su carrera. Reconoce que hay temas incómodos, pero prefiere afrontarlos con naturalidad: «Si alguien me pregunta, respondo. Aunque preferiría que no me hicieran la pregunta, porque no quiero ser un mal ejemplo». Con su habitual sentido del humor, incluso ironiza sobre su papel en el Barça: «Con la forma en que defendemos, me facilitan mucho el trabajo. Bloquean todos los tiros, ganan todos los duelos… así que, por decirlo de alguna manera, puedo salir a fumarme un cigarro».

Szczesny reflexionó también, además de fumar y el tabaco, en una entrevista con ESPN, sobre su sorprendente regreso a la élite tras anunciar su retirada tras la Eurocopa de 2024. Instalado en Marbella y centrado en jugar al golf, no dudó en responder a la llamada del Barça: «Observaba al equipo y pensaba: ¿este equipo podrá hacer algo especial esta temporada? Sí. ¿Podré perdonarme si digo que no y hacen algo grande? No».

En el plano deportivo, su rendimiento ha sido más que notable. En 25 partidos disputados ha dejado su portería a cero en 13 ocasiones y sólo ha encajado 24 goles. Su estilo se ha adaptado al arriesgado planteamiento de Flick, que exige valentía y decisión desde la portería: «El Barça juega de forma extrema, es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Nunca había estado en un equipo así. Intento hacer lo que el equipo necesita, y eso implica asumir riesgos».