Sus entrenadores hablan de Yamal: «Es un jugador diferencial, de los que hay muy pocos»

Lamine Yamal está llamado a ser uno de los grandes del Barcelona. La pasada temporada y con tan solo 15 años y 290 días se convirtió en el futbolista más joven en la historia del club en debutar en Liga. El conjunto azulgrana sabía lo que hacía y trataba de cuidar a una de las mayores perlas de su cantera. El joven futbolista nació en la ciudad catalana de Esplugas de Llobregat en 2007, pero de padre marroquí y madre ecuatoguineana. OKDIARIO repasa sus inicios con algunos de sus entrenadores, como el ex futbolista Julen Guerrero o Albert Puig, quien le tuvo en categoría benjamín e infantil en el Barça.

El haber nacido en España le ha abierto las puertas de las categorías inferiores de la selección. Lamine Yamal ya demostró todo su potencial a principios de este verano en el Europeo sub-17 donde anotó cuatro goles, alguno de bella factura. Julen Guerrero fue su entrenador en aquel torneo y sin dudarlo se deshace en elogios hacia el futbolista. El ex futbolista del Athletic Club habló para OKDIARIO y reconoce el gran talento que tiene el Barcelona con este chico: «Es un jugador muy determinante y desde la selección ya habíamos hecho un gran seguimiento y análisis sobre él».

En la presentación del equipo en el Joan Gamper, a Lamine Yamal solo le hicieron falta 15 minutos para ser comparado (merecidamente) con la espectacular irrupción de Leo Messi hace 18 años contra la Juventus también en este Trofeo. Después, este fin de semana ante el Cádiz rompió todos los récords de precocidad siendo el titular más joven en la historia de la Liga.

Julen Guerrero pone tierra de por medio y reconoce que la edad del argentino era tres años más que la del actual futbolista del Barça y que las precipitadas comparaciones se pueden volver en su contra: «Es un jugador con mucho desborde y con mucho regate. Cualquier joven estrella que se compara con Messi hay que tener mucha precaución a pesar de que Lamine tiene extraordinarias condiciones para llegar muy, muy lejos. Los pasos hay que darlos con tranquilidad y que el chaval se sienta cómodo entrenando y cada vez que salga pueda expresarse».

Por otro lado, Julen lo tiene claro sobre el nuevo rol que debe tener el futbolista dentro del Barcelona. El ex seleccionador de Yamine Lamal en las categorías inferiores de la selección tiene una arriesgada, pero valiente recomendación para el conjunto azulgrana con su ex jugador: «Yo creo que debe compaginar el primer equipo con el Barça Athletic». Pero sus palabras van más allá e ‘invita’ a Xavi Hernández a alinearle sin mirar la edad en su DNI. «Y que al Barcelona no le tiemble el pulso a la hora de ponerle a jugar», añade.

Bandera del Barcelona

«Condiciones tiene. Acaba de empezar y primero tiene que asentarse. Primero debe ir progresando e ir cogiendo el juego, la personalidad y el ritmo. Estamos hablando de un chaval de 16 años y ahora mismo es muy importante saberle llevar y que siga creciendo con las virtudes y características que él tiene», comenta Julen sobre si tiene condiciones para ser una estrella y quién sabe si el emblema del club. «En el Barcelona estoy seguro que lo harán perfecto», añade el ex futbolista.

Pero no será fácil para el joven Lamine, ya que deberá acostumbrarse al ritmo de la élite, aunque ya ha demostrado que es capaz de estar al mismo nivel que los ‘mayores’: «El ritmo de competición, los esfuerzos que van a ser de profesionales contra un niño pues todo eso deben ir midiéndolo y ver la forma en la que él responde».

Sus inicios en las inferiores

Julen Guerrero tuvo la suerte de entrenarle en el pasado Europeo sub-17 y reconoce de lo que era capaz de hacer con sus compañeros en los entrenamientos: «Es un jugador que lo que hace en los entrenamientos lo transmite a los partidos. En ese sentido es un jugador muy creativo y que le gusta hacer cosas, que le gusta encarar y ser muy determinante».

Respecto a su forma de ser, Lamine era uno más dentro del equipo. Un equipo que todos se conocían de años atrás con un «ambiente muy bueno»: «Imagínate, son todo chavales de 15 o 16 años. En ese aspecto todos los chavales se integran muy bien, se conocen de varios años, de enfrentarse entre ellos con otros equipos y el ambiente es siempre muy bueno».

Albert Puig fue otro de los entrenadores que le tuvo en las categorías inferiores del Barcelona. Fue en categoría benjamín e infantil y atiende a OKDIARIO donde destaca la gran «humildad» que tenía a su temprana edad: «De pequeño era una persona muy humilde, como lo es ahora. Cuando íbamos a torneos nacionales e internacionales no actuaba como un sobrado ni miraba a nadie por encima del hombro. Era un jugador muy competitivo y que quería ganar siempre. Es capaz de hacer muchas cosas dentro del terreno de juego, es muy asociativo y define de lujo porque tiene mucho gol».

«Un talento diferencial»

Pero ya con 10 años, Albert le vio algo diferente: «Con Lamine veías un talento diferencial, cosas de alguien que sale muy pocas veces. Cuando pasan cosas así, luego en el escenario de la realidad no sabes si se va a comportar igual y si va a tener la misma facilidad y en los pocos ratos que ha jugado desde su debut ha demostrado que parece que no le va a pesar el escenario aunque sea muy pronto».

«Es un jugador que siempre ha sido diferencial y que ha demostrado una calidad excepcional de los que dices que hay muy pocos. Todavía es muy pronto, pero es mejor empezar con esta confianza», añade el ex entrenador de Lamine Yamal.

«Cuando hablamos de estos jugadores, el mérito es suyo, pero si que es verdad que es un orgullo para mí porque tiene sentido lo que has hecho durante muchos años. Le hemos ayudado a que se forme, a que esté mentalmente preparado, etc. Es un orgullo para nosotros, pero todo el mérito es suyo», zanja Albert Puig.