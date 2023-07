La surrealista norma que obligó a suspender el partido de Djokovic… ¡por los vecinos!

Novak Djokovic se enfrentó a su compromiso más duro de lo que va de Wimbledon 2023 en octavos de final. Su rival Hubert Hurkacz, consolidado entre los 20 primeros del ranking desde hace años, le llevaba al límite con un servicio mortal –22 aces– aunque no podía con el siete veces campeón, que se llevaría el tie-break del primer set y haría lo propio en el segundo, también en la muerte súbita. Partido encarrilado… y suspendido en la pista central. Con techo retráctil y luz artificial, ¿cuál fue el motivo del aplazamiento del último partido de Djokovic en Wimbledon?

Wimbledon es un torneo especial y, sobre todo, particular debido a las normas únicas que rodean la competición. Vestir de blanco, la elección de los recogepelotas o el corte del césped son algunas de esas particularidades en cuya lista comparten protagonismo con la norma que impidió que Djokovic y Hurkacz siguieran jugando su partido de octavos de final del cuadro masculino. Y es que a los tenistas, que llevaban por entonces una hora y 49 minutos sobre la pista central, les dieron las 23:00 (hora local), momento en el que se obliga a apagar todo en lo que respecta al All England Club.

La explicación no es fácil de entender, aunque su aplicación es sencilla y se ha dado a lo largo del torneo en varias ocasiones. Wimbledon cuenta con una normativa estricta y en ella se incluye la prohibición de que haya actividad en el club organizador de la competición, el All England Club, a partir de las 23:00 horas, para no molestar a los vecinos del barrio, que es uno de los más exclusivos de toda la ciudad de Londres.

Se habla de un tema de consideración hacia el vecindario como la razón por la que se aplazan los partidos que comienzan en horario nocturno en caso de alargarse, un problema que viene dado en los últimos años y que no apareció hasta que Wimbledon tomó la decisión de cubrir y dotar de luz artificial a sus dos principales pistas de juego. Anteriormente, cuando se acababa la iluminación natural, la jornada echaba el cierre, pero ahora es necesario este final para que los vecinos de la zona puedan descansar, aunque se prive a los espectadores presentes del espectáculo de un gran partido como el que disputaban Djokovic y Hurkacz.

Alcaraz, ¿próximo afectado?

El propio Djokovic ya estuvo a punto de sufrir las consecuencias de la suspensión de la jornada en Wimbledon en su anterior partido, en tercera ronda ante Stanislas Wawrinka, pero finalmente pudo esquivarlo con una victoria rápida ante el tres veces campeón de Grand Slam. Murray y Tsitsipas, en uno de los encuentros del torneo, en segunda ronda, sí tuvieron que frenar la contienda con tres sets disputados al llegar la hora límite en Londres, mientras que el próximo en colocarse en esta disyuntiva es Carlos Alcaraz, quien jugará el último encuentro de la jornada ante Matteo Berrettini, y ya sabe que si el choque se va largo… los vecinos obligarán a parar.