Dani Alves llevará el dorsal ‘8’ en su nueva etapa en el Barcelona. El lateral derecho coge este número porque era uno de los únicos que quedaba libre en el equipo azulgrana. El brasileño podía escoger entre el que eligió o el ’25’, que sigue sin dueño, por lo que a partir de enero sólo queda una plaza en la entidad culé.

Dani Alves es el último futbolista que ha aterrizado en Can Barça, aunque no podrá jugar hasta enero. A pesar de ello, el lateral brasileño ya ha escogido su dorsal para lo que resta de temporada. El ex del Sao Paulo podía escoger entre el ‘8’ y el ’25. El primero de ellos fue el de Miralem Pjanic hasta que en verano se marchó al Besiktas.

Tal y como ha desvelado Gerard Romero, Dani Alves llevará el ‘8’ que lució Andrés Iniesta durante gran parte de su carrera en el Barça. Además, cabe destacar que el brasileño, tras la marcha de Xavi Hernández, heredó ese ‘6’ que dejó huérfano el que ahora va a ser su entrenador en el club azulgrana.