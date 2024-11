Simeone, sobre la DANA: «No tenía dudas de que el pueblo español iba a responder a la triste situación»

El Atlético, que andaba en búsqueda de su identidad y al que las derrotas consecutivas ante Lille y Betis y la tardía victoria sobre el Vic -equipo de Sexta División-en Copa le habían zarandeado, aprobó la reválida ante Las Palmas. No por el triunfo, que también, sino porque se impuso al adversario a través del juego.

Cierto es que no es un rival de su Liga, pero tampoco lo era el Leganés y por aquel entonces los rojiblancos sudaron para hacerles claudicar. Ante Las Palmas impusieron su plan y su idea de juego desde el inicio. No concedió ocasiones atrás y generó en ataque. Muy activos por los costados con Giuliano y Galán y compactos sin balón.

«Es oportuno hablar del equipo y la capacidad que tuvo de salir del mal partidos que hicimos contra el Betis. Hoy controlamos desde el principio hasta el final con respuestas de Giuliano y Molina. Galán mantuvo el nivel. El tiempo que pusimos a Barrios para darnos vitalidad… todos hicieron un partido importante. Eso nos genera ilusión».

«A Giuliano le veo como un jugador de fútbol todo el tiempo. Cuando decidí que se quedara con nosotros fue pensando en el equipo. No pienso en nadie ni en nada, no me relaciona que sea mi hijo».

«No tengo duda de que el pueblo español ha respondido a una situación muy triste que todavía está costando resolverla. No me imagino otra cosa que el apoyo de la gente para un momento durísimo. Fue emocionante el minuto de silencio, el aplauso de la gente… Fue desde el corazón. Nos entristece mucho lo que ha sucedido».

«Hizo lo que tiene que hacer, por eso está en e Atlético. No tienen nombres, son futbolistas. Tienen una responsabilidad. Los que corren juegan y los que corren menos juegan menos. No me detengo a ver los nombres».

«El otro día ante el Vic entró bastante bien. Hoy puede ser que no haya tenido un partido brillante. De los 400 que ha jugado, que haya tenido uno mal, no quita la idea de que sea uno de los jugadores más destacados de la historia del Atlético».

«Ante la Real Sociedad se puede criticar por cómo defendimos, pero jugamos a algo. El equipo no jugó mal, sino que la opinión era que jugamos mal porque nos meten gol sobre la bocina. Contra el Betis el equipo no jugó, cualquier crítica era justa. Ante el Vic hubo buena intención y hoy también lo hicimos».

«Giuliano era jugador del Atlético de Madrid, ha crecido en la academia del club. No es que el club hiciera una compra y gastara dinero para traer a un hijo. Estaba en la cantera y el entrenador vio que tiene capacidades para ayudar. Tendrá malos y buenos partidos».

«Mandar toda la fuerza de parte de todo el Atlético de Madrid a todo lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. Son días difíciles para ellos. Todo lo que podamos hacer es poco. Creo que no se debería haber jugado. Sacaremos todo adelante porque así somos los españoles, ayudamos más cuando peor es la tragedia».