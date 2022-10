Simeone: «No tengo dudas de que la Champions me cuesta»

Diego Simeone compareció en sala de prensa tras el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen, de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El técnico rojiblanco analizó el fatídico empate que les deja fuera de la máxima competición continental, y lamentó el penalti fallado por Carrasco con el partido acabado.

Eliminación

«Resume lo que fue hasta el día del juego. Todo nos ha costado muchísimo en los partidos que no hemos sumado pudimos marcar más goles. La última jornada te marca lo que fue esta Champions. No buscamos excusas, nos faltó hacer cosas. Pero en el segundo tiempo mostramos mucho nivel. Te da bronca no poder encaminar la posibilidad de seguir en el próximo partido contra el Oporto».

Despedida en el césped

«Se me pasaban un montón de cosas. Cuando el equipo se entrega como en el segundo tiempo me siento identificado con ellos. Es un golpe duro, no lo esperábamos y no estaba dentro de nuestros proyectos, pero está. Hay que seguir».

Mensaje a Carrasco

«Carrasco hizo un partidazo. Buen partido de De Paul, de Kondogbia, el esfuerzo de Molina. Dentro de una derrota dura, hay cosas buenas. Está la posibilidad de ponerte del lado de la víctima o del que quiere pelear y yo quiero seguir peleando».

Europa League

«El Oporto querrá ganar, el Brujas muy probablemente pierda en Alemania. Hay que seguir para ganar».

Inesperado

«No lo esperábamos pero es la realidad. Este año quedamos fuera en un grupo bueno para pasar una jornada antes».

Simeone hizo balance del partido en Movistar Liga de Campeones y luego atendió al resto de medios en sala de prensa donde dijo:

Actuación en Champions

«Momento difícil, duro, no esperado. No es el proyecto que tenemos en el club. No estaba dentro de lo que esperábamos pero es la realidad y eso también nos marca que el año pasado también nos costó entrar en octavos. Hay dos lugares donde ponerse en la vida: el victimismo o seguir trabajando. Yo me pongo del lado de seguir trabajando»

De Paul

«El primer tiempo el equipo estuvo espeso, no encontraba caminos dinámicos para poder atacar bien. Ellos las dos situaciones que tuvieron pudieron concretar. En el segundo tiempo hablamos y fue un equipo diferente, intenso, dinámico, agresivo, con buen juego, con velocidad, con llegada, situaciones de gol, con la sensación de que lo íbamos a ganar en el momento que sea necesario, pero no pasó. El penalti es la síntesis de todo lo que nos ha pasado en esta Champions. Nos llaman para tirar el penalti cuando el partido estaba acabado, para muy bien el portero, Saúl al larguero, le pega Reinildo y da en Carrasco… Cuando es así hay que estar fuerte y esperar que pase. Cuando te sacan cosas en la vida aparecen otras. Nosotros iremos a buscar las que tendrán que aparecer».

¿Día más duro en el Atlético?

«Sí».

Hermoso

«Entendía que con Mario podíamos tener un pase de salida más rápido para jugar entre líneas. Savic y Giménez venían jugando juntos desde hace varios partidos. Creía que podíamos mejorar esa salida estando frescos uno de los centrales. Los cambios no son ni Correa ni Hermoso responsables de nada. El equipo jugó mejor en el segundo tiempo porque nuestro equipo es así. Hay momentos que puede pasar una cosa y de repente pasa lo inesperado. El segundo tiempo fue lo que se vio»

Decisión del penalti

«Como fue con el Espanyol en un momento difícil del partido porque tenía que ganar el encuentro. Pateó contra el Real Madrid y es uno de los que puede hacerse cargo. Griezmann estaba cansado y el partido de Yannick invitaba a como tomó la pelota a asumir la responsabilidad y eso es muy valorable».

Despedida en el césped

«Hay mucho esfuerzo dentro del trabajo del año que llevamos. Mucha gente que está detrás. Me quería quedar a esperar que salgan todos porque el esfuerzo de los jugadores fue el que queríamos. Prefiero el fuerte»

No tira Griezmann el penalti

«No estoy de acuerdo pero lo valoro, lo acepto porque es una opinión. Griezmann estaba muy cansado. Carrasco agarró la pelota en cuanto el árbitro vino a ver el VAR. Cuando el jugador tiene confianza los compañeros se lo dan. Desgraciadamente salió mal»

Mala suerte

«No tengo dudas de que la Champions me cuesta, entendiendo que una final la perdimos en penaltis y otra en el 93. Más cerca de los penales no hay nada, pero soy muy cabeza dura y seguiré insistiendo mientras tenga la posibilidad de estar en este club de conseguir la Champions que nos falta».