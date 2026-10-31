Simeone y el liderato de Liga: «Sigo diciendo que estamos en construcción, vamos partido a partido»

El Atlético espantó sus fantasmas ante el Levante con el triunfo (0-2) en un Ciutat de Valencia donde solo había ganado tres de los doce partidos de la ‘era Simeone’ hasta este sábado. El Atlético del Cholo ya suma cuatro victorias y la más reciente impulsa a su equipo al liderato provisional con un punto de ventaja sobre el Barcelona, pero queda pendiente que los azulgranas se enfrenten este sábado al Alavés.

Simeone no cambia su discurso. «Es un momento, la Liga es muy larga, sabemos el camino que hay que recorrer partido a partido, con la ilusión y la humildad para saber en lo que somos buenos y necesitamos mejorar. Estamos en esa etapa de construcción con las sociedades que el equipo va teniendo y ojalá que tenga la capacidad de ayudar al equipo eligiendo las mejores sociedades para mantener esta línea», dijo tras acabar el partido.

Partido a partido. Triunfo a triunfo. Así hasta 565 partidos ligueros dirigiendo al Atlético y así hasta las 344 victorias. El mayor registro de la historia de la Liga. A la misma altura que Luis Aragonés, aunque con la diferencia de que el técnico argentino ha necesitado 192 partidos menos que el ‘Sabio de Hortaleza’. Simeone lo consiguió en los mencionados 565 encuentros; Luis Aragonés en 757; y Miguel Muñoz cierra el podio con 323 triunfos en 608 partidos.

«No lo siento propio, sino para compartir. Pienso en el momento en que Gil Marín pensó en mí, pese a que no tenía experiencia en Europa más allá de mi paso por el Catania. Sin esa oportunidad y ese apoyo no habríamos llegado hasta aquí ni sin los que me acompañaron. Y agradecimiento absoluto a los jugadores. Por su compromiso y jugar para un plan, me han reforzado en el lugar que tengo. Doy gracias en cada partido porque estar 15 años en un club no es fácil. Soy un agradecido a todos y sin todos ellos no habría llegado a este lugar», dijo Simeone.

Su equipo encadena siete triunfos consecutivos, el último de nuevo con la portería invicta, que ha desembocado en liderato provisional. «El equipo tiene más capacidad. En partidos anteriores en que el Cuti no jugaba, decíamos que si nos faltaba el Cuti teníamos menos solidez, pero llevamos dos partidos sin él a cero con jugadores que conocen nuestra forma de jugar y tenemos ese trabajo colectivo que nos permite tener jugadores ofensivos importantes y ojalá tener la ilusión de cada chico puesto en el día a día», finalizó Simeone.