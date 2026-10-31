Simeone es eterno: iguala a Luis Aragonés como entrenador con más victorias en la historia de la Liga

Partido a partido. Triunfo a triunfo. Así hasta 565 partidos ligueros dirigiendo al Atlético y así hasta las 344 victorias. El mayor registro de la historia de la Liga. A la misma altura que Luis Aragonés, aunque con la diferencia de que el técnico argentino ha necesitado 192 partidos menos que el ‘Sabio de Hortalez’a. Simeone lo consiguió en los mencionados 565 encuentros; Luis Aragonés en 757; y Miguel Muñoz cierra el podio con 323 triunfos en 608 partidos.

Además, en particular, Simeone ya ha superado otros registros de Luis Aragonés. El argentino acumula 479 victorias en 813 partidos oficiales, por las 308 que consiguió el técnico madrileño en 612 encuentros. Y en lo que a títulos se refiere, Simeone ha levantado ocho trofeos por los seis conquistados por Luis Aragonés. El primer triunfo de Simeone fue el 15 de enero de 2013 y la última este 31 de octubre de 2026. Un viaje de casi 14 años que aterriza en la eternidad de la Liga.

Simeone celebra su hito con el liderato. El Atlético espantó sus fantasmas ante el Levante con el triunfo (0-2) en un Ciutat de Valencia donde solo había ganado tres de los doce partidos de la ‘era Simeone’ hasta este sábado. El Atlético del Cholo ya suma cuatro victorias y la más reciente impulsa a su equipo al liderato provisional con un punto de ventaja sobre el Barcelona, pero queda pendiente que los azulgranas se enfrenten este sábado al Alavés.

En cualquier caso, independientemente del resultado de los de Flick, el liderato estará en juego para la siguiente jornada en el Metropolitano, donde medirán fuerzas Atlético y Barcelona. Palabras mayores. Será, además, el último partido antes del parón de selecciones. Desde la barrera ve los toros el Real Madrid. A cuatro puntos del Atlético y tres del Barcelona, aunque también con su partido liguero por disputar. Ante el Racing en El Sardinero.