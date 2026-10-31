Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Atlético contra el Levante

El Atlético espantó sus fantasmas ante el Levante con el triunfo (0-2) en un Ciutat de Valencia donde solo había ganado tres de los doce partidos de la ‘era Simeone’ hasta este sábado. El Atlético del Cholo ya suma cuatro victorias y la más reciente impulsa a su equipo al liderato provisional con un punto de ventaja sobre el Barcelona, pero queda pendiente que los azulgranas se enfrenten este sábado al Alavés.

En cualquier caso, independientemente del resultado de los de Flick, el liderato estará en juego para la siguiente jornada en el Metropolitano, donde medirán fuerzas Atlético y Barcelona. Palabras mayores. Será, además, el último partido antes del parón de selecciones. Desde la barrera ve los toros el Real Madrid. A cuatro puntos del Atlético y tres del Barcelona, aunque también con su partido liguero por disputar. Ante el Racing en El Sardinero.

Así queda la clasificación de la Liga