Simeone: “Hubo tres jugadores que dejaron de hablarme”

Durante el día de hoy ha trascendido que el central y el preparador físico del Atlético de Madrid tuvieron un fuerte encontronazo tras el choque que enfrentó a su equipo al Leganés y por el que casi llegan a las manos. Algo por lo que Simeone ha sido cuestionado en rueda de prensa reconociendo que, años atrás, tres jugadores dejaron de hablarle después de la Europa League.

El enfrentamiento entre Savic y el ‘Profe’ Ortega

La discusión entre Savic y el ‘Profe’ Ortega tuvo consecuencias que derivaron en la eliminación del cuadro colchonero en la Champions League.

Según el diario AS, al acabar el partido en el Wanda Metropolitano el ‘Profe Ortega’ dijo “éste no se puede ni mover”, sin saber que Savic estaba escuchando. “¿Qué dices de mí? Dímelo a la cara, rata”, espetó el serbio, que había jugado los 90 minutos. El preparador físico del Atlético de Madrid se justificó: “Yo no dije nada de ti”. Pese a sus palabras, el defensor se fue a por él con la intención de pegarle. Savic lanzó una bota al ‘Profe’ Ortega y ésta impactó en una de las tres pantallas que hay en el vestuario, destrozándola.

Como la discusión entre ambos no cesaba, los jugadores buscaron a Simeone cuando el argentino estaba atendiendo a la prensa. El técnico rojiblanco trató de calmar a Savic cuando llegó. El ‘Cholo’ llevó al defensor a su despacho y le instó a que pidiera perdón por sus palabras tal y como sus compañeros pedían.

Simenoe: “Después de la Europa League hubo tres jugadores que no me hablaban”

Cuestionado en rueda de prensa al respecto, el técnico argentino ha respondido así sobre lo sucedido entre Savic y el ‘Profe’ Ortega. “De nosotros para adentro no tenemos ninguna duda de que todo va a seguir por el mismo camino. Esto es como una familia, si hay cosas a resolver se tienen que resolver dentro y si no las hay no se resuelven. Después de una derrota es normal que puedan aparecer situaciones que busquen intentar desestabilizar, pero cuando ganas no pasa. Después de la Europa League hubo tres jugadores que no me hablaban y ustedes ni se enteraron y no se comentó porque ganamos”, ha desvelado Simeone quitando hierro al asunto.