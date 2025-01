Simeone: «Estamos recorriendo un camino muy lindo y vamos a por lo mejor»

Mucho Atlético para también mucho Bayer. Porque sí, el equipo de Xabi Alonso es un señor equipo, pero el de Simeone lo es más. Resistió primero y apuntilló después. Todo con diez jugadores tras la expulsión de Pablo Barrios. Emergió en ese momento el coraje y el corazón de un equipo que fue todo pundonor y que vuela cuando el Metropolitano entra en ebullición.

«No jugamos bien en el primer tiempo. No tuvimos transiciones. Ellos no tenía muchas ocasiones, pero sí un dominio que nos complicaba jugar el partido que queríamos. Llegó la expulsión y hablamos en el descanso para interpretar lo que necesita en ese momento el partido. Juegan bárvaro, pero apareció lo que ya apareció en otras oportunidades. Se vio humildad, jerarquía, trabajo, saber sufrir… Nos llevamos un partido que la gente se acordará con el paso del tiempo, seguro», dijo Simeone.

Remontada sellada con el doblete de Julián Álvarez. «Vino para darnos lo que nos está dando. Ojalá se pueda quedar muchos años en el club porque lo disfrutaremos. Tiene jerarquía, humildad, talento, gol… Se ha adaptado de menos a más de una manera increíble. Hoy es uno de esos partidos que son inolvidables. Está asumiendo la responsabilidad de la mejor manera. Necesitamos aprovechar sus características para sacarle el mejor partido. Estoy muy contento de que esté con nosotros», analiza Simeone.

Dos partidos dentro de mismo partido. «El equipo fue encomiable en el segundo tiempo, lindo de ver. Interpretaron de maravilla la manera en la que había que jugar cada duelo. El equipo tuvo valentía y supo elegir los momentos. Todo eso habla muy bien de los muchachos. La historia del club es así. El equipo siempre cree, trabaja, insiste y vuelve a insistir. En el segundo tiempo me deja con un montón de cosas que me gustan. Lo de Reinildo es tremendo. ¿Hace cuánto que no lo pongo de titular? Jugó un rato contra el Leganés, hoy era su cumpleaños y dio unas palabras de humildad durante la comida. Al final ha tenido premio», valora Simeone.

Un cambio de rumbo gestado en la charla durante el descanso. «No es fácil dirigir porque el primer tiempo no fue bueno, no jugamos el partido que teníamos que jugar y todo eso hay que gestionarlo. Lo hicimos en el descanso y el afortunado soy yo, que tengo receptores que reciben muy bien el mensaje. Lo de Llorente jugando en el medio me pone muy contento. Le vengo diciendo que te voy a recuperar en el medio y mira… Me pone feliz».

«Estamos recorriendo un camino muy lindo. Queremos lo mejor y vamos a ir a por lo mejor, seguro. No me vine arriba, dije lo que quiero, quiero jugar la final de la Champions como todos los entrenadores que juegan esta competición. No dije otra cosa. Y en cuanto a las remontadas, esa situación ser va alimentando partido a partido, cuando uno repite las situaciones. Esa sensación de que si empato puedo ganar se va alimentando y el rival lo recibe», finaliza Simeone.