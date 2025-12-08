Simeone: «Digo yo que para estar donde hemos estado estos 14 años habremos ganado de visitante»

Sin tiempo para digerir la derrota en San Mamés, el Atlético ya tiene ante sí otra oportunidad para resarcirse. Es la naturaleza del fútbol actual, que ofrece revancha de un día para otro. Los de Simeone aterrizan ahora en Eindhoven -Países Bajos- para enfrentarse (martes a las 21:00 horas) al PSV, líder neerlandés que endosó un set al Nápoles y asaltó Anfield con un póker contra el Liverpool.

Otro reto de altura para un Atlético que se desvanece cuando juega lejos del Metropolitano. «Si me guío por los resultados, no han sido positivos jugando de visitante. Si me guío por los partidos fueras de casa, hicimos muchas cosas buenas. No ganamos por la contundencia. Digo yo que para estar donde hemos estado estos 14 años habremos ganado fuera de casa. Hay que tener paciencia. A veces toca ganar y otras no», expresó Simeone.

El Atlético muerde como un perro rabioso en el Metropolitano, pero se domestica cuando juega a domicilio esta temporada. Este martes vuelven a tener un fuerte desafío y, para más inri, el PSV llega en una gran dinámica a diferencia del Barcelona y Athletic en las dos últimas jornadas ligueras. «Nos falta tener la contundencia que te acerca a encarrilar los partidos, fuera de casa es clave. El PSV es un rival duro, valiente, con alternativas de juego por todos los lados… Lo demostró ante el Liverpool o Nápoles de lo que es capaz», añadió Simeone.

¿Falta de contundencia o algún problema más? «Para mí pasa todo por la contundencia. El equipo está haciendo buenos partidos. Contra el Betis marcamos pronto, contra el Getafe tuvimos ocasiones y no las metimos y llegamos al minuto 80 apretados… Los equipos fuera de casa sufren. Fuera de casa hay que empezar fuerte porque los equipos de local son más fuertes», detalló Simeone.

Una victoria en casa del PSV significaría dejar encarrilada la clasificación a las eliminatorias de la Champions y acercarse al top 8 que está exento del primer cruce. «El PSV es un equipo valiente, en casa y fuera. Su entrenador de etapas anteriores, busca posesión, ataque, gente que cambie de posición y lo hace bien. Ha tenido resultados buenos en Champions, en liga lo está haciendo muy bien. Son estilos diferentes. Los polos tienen que existir, si no todos viviríamos en el mismo lugar», finalizó Simeone.