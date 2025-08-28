Consciente de la necesidad de hacer cambios, Simeone se carga a Ruggeri y desplaza a Hancko al lateral, en un movimiento que devuelve al once inicial al francés Clement Lenglet, que no había jugado ni un solo minuto en lo que llevamos de Liga. El Cholo sabe que salir de Vitoria sin una victoria y llegar en esta situación al primer parón de la temporada provocaría una fuerte crisis en el club en un momento en el que el nuevo proyecto ni siquiera está asentado.

El lateral italiano Ruggeri, uno de los recién llegados este verano, procedente del Atalanta, ha mostrado acusadas carencias tanto ofensivas como defensivas, y eso ha provocado que el entrenador haya tomado la decisión de mandarle al banquillo en busca de mayor solidez en la línea de atrás, y con el objetivo de salir de Mendizorroza con la portería a cero, algo que no se ha conseguido todavía en estas dos primeras jornadas.

En cambio, el Cholo no toca nada más en el once con respecto a la alineación titular ante el Elche, condicionado por la baja de Álex Baena, al que se espera después del parón de selecciones si evoluciona como esperan los servicios médicos. De este modo, el equipo que presentará el Atlético ante el Alavés será el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Cardoso, Barrios, Giuliano, Almada, Julián y Sorloth.

La decisión de trasladar a Hancko al lateral afecta también de manera directa a Galán, teórico suplente de Ruggeri, y al que se le traslada un mensaje claro de que no se cuenta con él. No se descarta de hecho que Galán presente una oferta en los días que quedan de mercado ya que hay equipos que le han hecho llegar propuestas y él es consciente de que su situación en el Atlético no va a ser precisamente idílica esta temporada.