Shock en el Giro: el líder Evenepoel abandona por Covid

El ciclista belga Remco Evenepoel, líder y gran favorito para ganar el Giro de Italia, se ha retirado de la carrera este domingo tras ganar la novena etapa, una contrarreloj, debido a su resultado positivo en un test de Covid, según ha anunciado su equipo, el Soudal-Quick Step.

«Siento mucho tener que dejar la carrera. Siguiendo el protocolo del equipo hice un test rutinario que desafortunadamente ha sido positivo», declaró en un comunicado el vigente campeón mundial de ruta, que había recuperado el maillot rosa tras ganar la contrarreloj de 35 kilómetros en Cesena.

«Mi experiencia aquí ha sido realmente especial y estaba impaciente por disputar las últimas dos semanas. Agradezco a los técnicos y a los corredores todos los sacrificios que han hecho para preparar este Giro. Les voy a animar en las dos semanas que quedan», añadió el ciclista de 23 años.

Evenepoel es el quinto ciclista que abandona la presente edición del Giro por Covid después del francés Clément Russo (Arkéa-Samsic) y los italianos Nicola Conci (Alpecin), Giovanni Aleotti (Bora) y Filippo Ganna (Ineos).

World Champion and #Giro maglia rosa @EvenepoelRemco is out of the race after testing positive to Covid-19. pic.twitter.com/FK0B1cnvTT

— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 14, 2023