Shelton sigue de dulce tras Alcaraz y desbloquea otra pantalla: a la final del US Open tras ganar el ‘derbi’ a Tiafoe

¿Quién creyó que lo de Shelton era flor de un día? Aquí está él, dispuesto a poner Estados Unidos a sus pies. Por el momento, la Arthur Ashe ya lo está. «Shelton, Shelton», se escucha después de que se lleve el derbi (4-6, 6-3, 6-3, 7-5) ante Tiafoe y acceda a su primera final de Grand Slam. Ahí tiene Estados Unidos la oportunidad para que un tenista local rompa la sequía nacional en el US Open desde 2003, cuando Roddick venció y es hasta la fecha el último estadounidense que reina en la Gran Manzana.

Su servicio volvió a ser un arma demoledora, registrando 18 saques directos y rozando el 80% de puntos ganados con su primer saque. A diferencia de su partido contra Alcaraz en cuartos de final, Shelton no dependió únicamente de la potencia. Combinó derechas ganadoras con devoluciones profundas y subidas muy efectivas a la red. Tiafoe dio batalla en el cuarto set, pero Shelton elevó el nivel en los momentos críticos y quebró a su compatriota.

En la final se enfrentará a Zverev. Highway to hell (autopista al infierno). Del mismo modo que hizo en Roland Garros hace tres meses, el alemán aprovecha las circunstancias para reforzar su candidatura como alternativa a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Se posa en la final del US Open tras vencer (6-3, 7-6, 7-6) a Khachanov, número 50 del mundo. Su camino hasta el último partido ha estado exento de ningún tenista ranqueado entre las 20 mejores raquetas del mundo. Igual que en París. Así ganó Roland Garros y así puede ganar el US Open.

Campeón inédito

Saquen papel y boli. En París se midió con Benjamin Bonzi, 95 del mundo; Tomas Machac (43), Quentin Halys (90), Jesper de Jong (100), Rafael Jódar (27 en ese entonces) y se impuso en la final a Flavio Cobolli (10). Hasta la final, ni un solo top-20. En Nueva York el camino es similar. Inició ante Lorenzo Sonego (86), Quentin Halys (52), Alejandro Tabilo (25), Luciano Darderi (21), Botic van de Zandschulp (70) y Karen Khachanov (50) en semifinales.

El de este viernes ha sido el triunfo 52 del año (24 de ellas en Grand Slam) para Zverev, que atrapa a Sinner en el ranking. Alcanza, al fin, la regularidad. Y ha ido de menos a más. De las curvas iniciales contra Sonego en primera ronda, a pasar por encima del ruso en la antesala de la final. De hecho, de ganar el torneo el próximo domingo, sería número uno de la temporada. Se lo jugará contra Shelton. Uno de los dos logrará su primer US Open.