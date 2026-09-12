Zverev aprovecha su ‘autopista’ para llegar a la final del US Open

Highway to hell (autopista al infierno). Zverev, del mismo modo que hizo en Roland Garros hace tres meses, aprovecha las circunstancias para reforzar su candidatura como alternativa a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Se posa en la final del US Open tras vencer (6-3, 7-6, 7-6) a Khachanov, número 50 del mundo. Su camino hasta el último partido ha estado exento de ningún tenista ranqueado entre las 20 mejores raquetas del mundo. Igual que en París. Así ganó Roland Garros y así puede ganar el US Open.