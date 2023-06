El Sevilla pregunta por Sergio Ramos

Sergio Ramos y el Sevilla podrían reencontrarse 18 años después. El de Camas no renovó su contrato con el Paris Saint-Germain y a sus 37 años está buscando la que quizás sea su última experiencia como jugador profesional. Arabia Saudí está detrás de él, como con la gran parte de jugadores en Europa, pero el conjunto hispalense ha preguntado por él antes de que tome una decisión definitiva.

«El Sevilla ha preguntado por un jugador que estos días está en Sevilla. Estamos hablando de Sergio Ramos. Están interesados en la posibilidad de incorporarlo. En Italia también se habla. Lo que tendrá que decidir es qué prioriza, el dinero o los sentimientos. Pilar Rubio no tiene ganarse de irse a Arabia Saudí», anunció Eduardo Inda, director de OKDIARIO, un día más en su espacio de exclusivas de El Chiringuito de Jugones.

Pero esta posibilidad no es la única para el camero, que también cuenta con alguna oferta en Italia y otra de Arabia Saudí, como ya comentó Eduardo Inda la pasada semana en el programa dirigido por Josep Pedrerol. Pero su regreso estaría lleno de controversia, ya que desde que fichó por el Real Madrid, el central ha sido pitado por una parte del Sánchez Pizjuán por haber traicionado, supuestamente, al conjunto hispalense.

De hecho, una millonaria oferta de Arabia Saudí podría cambiar sus planes de querer retirarse en el Sevilla. Desde que finalizó la temporada, son innumerables los jugadores que han sonado para aterrizar en el país saudí y seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Se dice desde Arabia que el país le habría ofrecido una cantidad cercana a los 25 millones de euros anuales, una cifra que el Sevilla no podría ni acercarse.

El ex del Real Madrid estuvo recientemente en Sevilla. Concretamente en el partido de homenaje a Joaquín, en el estadio de su eterno rival, el Benito Villamarín y el central no despejó las dudas en torno a su futuro. Fue preguntado si tenía claro ya su nuevo equipo, pero se limitó a contestar con un «todavía no, ya veremos, ya veremos».