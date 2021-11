El Sevilla se impuso al Wolfsburgo en el Sánchez Pizjuán en el partido correspondiente a la Jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League. La victoria deja al equipo que dirige Julen Lopetegui como tercero del Grupo G, aunque dependiendo de sí mismo para clasificarse para octavos de final.

Y todo puede pasar en la última jornada ya que el Sevilla, que es tercero con 6 puntos, visitará al Salzburgo, que es segundo con 7. Incluso, el conjunto hispalense podría acabar primero de grupo ya que el Lille tiene 8 puntos. Por contra, puede quedar apeado de las competiciones europeas dado que el Wolfsburgo suma 5 puntos. Así pues, si el Sevilla gana estará se clasificará para octavos de final de la Champions como primero si el Lille pierde o como segundo si el equipo francés empata o pierde. Si es el club de Nervión el que empata, pasará a disputar la Europa League siempre y cuando el Wolfsburgo no sume los tres puntos. Si empata, el Sevilla recalará igualmente en la Europa League.

Si los de Julen Lopetegui llegan en esta situación ha sido porque los goles de Joan Jordán y de Joan Mir le han dado vida en esta competición. El centrocampista adelantó al Sevilla frente al Wolfsburgo en la primera mitad, donde hubo cierto dominio local pero escasas ocasiones de gol. Joan Jordán cabeceó en el área pequeña un excelente centro de Ivan Rakitic desde la derecha que permite a su equipo depender de sí mismo para estar en octavos. Pese a que el Wolsfburgo reaccionó, Bono desvió lo suficiente como para que se estrellase contra el larguero un remate de Lukas Nmecha.

Rafa Mir sentenció en el descuento

Pese a ir por detrás en el marcador, el cuadro germano no dispuso de ninguna ocasión más clara en la segunda parte. Algo más inquietó el Sevilla a Pavao Pervan, guardameta del Wolfsburgo, por medio de Papu Gómez y de Lucas Ocampos. Pese a la intranquilidad del resultado, el equipo andaluz no corrió riesgos innecesarios y entre faltas y cambios dejó morir el choque. No obstante, se encontró con un gol en el 97 de Joan Jordán, que culminó una contra perfecta de Ocampos empujando el balón a la red.

Para ver si el Sevilla pasa a octavos o no; si lo hace como primero o no, o si recala en la Europa League o es apeado de las competiciones europeas, habrá que esperar al próximo 8 de diciembre. Será entonces cuando el club de Nervión viaje a Austria para enfrentarse a un Salzburgo con el que empató 1-1 en el Sánchez Pizjuán en el partido de ida.