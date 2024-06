Sergio Ramos y su futuro: Arabia, Estados Unidos y hasta Turquía le abren la puerta

Con la marcha oficial de Sergio Ramos del Sevilla, se abren varios frentes en torno al futuro del central de Camas. El conjunto hispalense anunció la marcha de su segundo capitán y son varias las ligas que suspiran por hacerse con los servicios del ex del Real Madrid y Paris Saint-Germain. Arabia Saudí y Estados Unidos son los que más fuerza están haciendo, pero Turquía también ha irrumpido para convencerle de cara a tener un gran retiro.

«Sergio Ramos ha comunicado al Sevilla FC que no continuará la temporada que viene en la entidad de Nervión después de haber cumplido su sueño de volver al club donde se formó como jugador y alcanzó la internacionalidad absoluta. Sergio Ramos ha disputado 37 partidos en la temporada 23/24, con un total de 3.301 minutos y 7 goles en su haber», informaba el comunicado del Sevilla en la mañana de este lunes.

Ahora, la MLS parece que cuenta con motivos más que de sobra para convencerle. De hecho, el Inter de Miami de Messi, Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba estaría más que interesado en hacerse con sus servicios. Y no parece una opción mala para que Sergio Ramos sea persuadido. Y es que el central de 38 años no vería con malos ojos unirse y volver a jugar con sus ex compañeros de selección y de equipo en caso de Leo Messi (en el PSG).

Por otro lado, es importante recordar que Sergio Ramos se ha dejado ver por los Estados Unidos este pasado fin de semana. El futbolista español viajó hasta Dallas para disfrutar en primera persona de las finales de la NBA entre los Mavericks de Luka Doncic y los Boston Celtics. El ya ex jugador del Sevilla viajó junto a uno de sus hijos a apoyar al esloveno en una serie donde los texanos lo tienen muy complicado.

Pero el Inter de Miami no parece la única opción para Sergio Ramos en la América. Hace varias semanas, salía a la luz un posible interés del San Diego FC, también de la MLS. Y es que el ex capitán de la selección española siempre han estado más inclinados en disfrutar de una experiencia Estados Unidos antes que en otros exóticos destinos.

Otros destinos para Sergio Ramos

Pero la MLS no es el único destino que tiene encima de la mesa Sergio Ramos. El interés de Arabia Saudí por el camero no es de ahora. Y el Fondo de Inversión Público del país árabe le ha venido haciendo suculentas ofertas con mucho dinero por delante. De hecho, el año pasado estuvo a punto de fichar por la Saudí Pro League, pero finalmente decidió esperar al Sevilla, donde acabó recalando.

Y uno de los equipos que está muy interesado en él es el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Pero no sólo del portugués, sino también de Fernando Hierro, que fichó recientemente como director deportivo. El equipo amarillo se ha quedado a cero esta temporada en un proyecto que está creado para ganarlo prácticamente todo. Por ello, quieren tratar de convencerle para que se reúna con Ronaldo y con uno de los mayores mitos de la historia del Real Madrid, donde además llevó el mismo dorsal, el 4.

Por último, también existe la opción de Turquía, aunque la más remota. Galatasaray y Fenerbahce, los dos grandes equipos del país estarían más que encantados de hacerse con sus servicios, pero parece que no es la prioridad del español. Queda mucho mercado de fichajes y todo puede pasar, pero la MLS parece el destino preferido del central de 38 años.