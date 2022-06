Serena Williams regresa en Wimbledon y evita su desaparición del ranking

Serena Williams regresa a la competición un año después de su último partido y evitará su desaparición en el ranking. A sus 40 años, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam recibió una invitación para el cuadro final de Wimbledon, lugar en el que disputó el encuentro que para muchos estaba llamado a ser el que cerrara la carrera profesional de una tenista histórica.

«Wimbledon y SW19 -código postal del All England Club-. Es la fecha. 2022, nos vemos allí», publicaba en la mañana del martes una Serena que jugaba así con la posibilidad de regresar a la competición en en el All England Club. Horas más tarde, el prestigioso torneo de Grand Slam confirmaba la noticia y anunciaba la vuelta de la tenista norteamericana, 13 veces campeona en Londres –siete en individuales y seis en dobles–.

La menor de las hermanas Williams apunta también a involucrarse en el torneo previo de Eastbourne, cuya cuenta fue etiquetada en la publicación que dejaba entrever el regreso de Serena, con una foto en la que de fondo se podía ver una pista de hierba.

Actualmente, Serena Williams ocupa el puesto 1.208 del ranking WTA, con el único bagaje del encuentro de primera ronda de Wimbledon 2021, en el que tuvo que retirarse por lesión después de disputar, mermada, el primer set contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. Su lesión en la pierna le ha mantenido 12 meses sin comparecer, alimentando los rumores de una retirada que, al menos por el momento, no se producirá.

The stage awaits.

Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq

— Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2022