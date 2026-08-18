El seleccionador de Egipto se desmaya tras ver a sus dos esposas pelearse a sillazos en una cafetería

Una surrealista escena protagonizada por Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha dado la vuelta al mundo después de que sus dos esposas se vieran involucradas en una violenta pelea en un complejo hotelero de la costa norte del país. Según las informaciones publicadas por distintos medios, el técnico de 60 años habría terminado desmayándose después de intentar intervenir para poner fin al enfrentamiento entre las dos mujeres. El incidente, ocurrido durante el pasado fin de semana, no ha tardado en hacerse viral y dar la vuelta al mundo.

Las protagonistas del altercado serían Howaida El-Gharbawy, primera esposa de Hassan y madre de sus tres hijos, y Dina Mustafa, conocida también como Dan Adam, su actual esposa. Ambas se encontraban en un local de un hotel situado en Porto Marina, una conocida zona turística de la costa mediterránea egipcia, cuando comenzó una discusión que rápidamente fue a más. Según las informaciones difundidas, el enfrentamiento terminó pasando de las palabras a la violencia física, con tirones de pelo, golpes y sillazos, mientras otros clientes y trabajadores del establecimiento intentaba frenarlas.

😳🇪🇬 Esto es 𝐒𝐔𝐑𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀: Hoissem Hassan, seleccionador de Egipto, se desmaya tras una pelea… ¡entre sus dos esposas! Fue trasladado al hospital y está fuera de peligro. pic.twitter.com/oHUwQz5ioC — Offsider (@Offsider_ES) August 18, 2026

En medio del caos apareció Hossam Hassan, que habría intentado separar a las dos mujeres y poner fin a la pelea. Sin embargo, la tensión de la situación habría provocado que el seleccionador egipcio perdiera el conocimiento. Varias informaciones aseguran que tuvo que ser trasladado a un hospital después de desmayarse, aunque existen versiones contradictorias sobre su estado y sobre las circunstancias exactas del episodio, aunque parece que está fuera de peligro.

Hassan se casó con Howaida El-Gharbawy hace varias décadas y ambos tienen tres hijos. En 2015, mientras continuaba casado con ella, contrajo matrimonio con Dina Mustafa. La relación entre las dos mujeres ha estado marcada por diferentes episodios y según la prensa internacional Hassan llegó a separarse temporalmente de su primera esposa en 2022 antes de retomar posteriormente la relación. El entorno de Dina habría presentado el enfrentamiento como un ataque premeditado, mientras que los representantes legales de Howaida no habrían querido realizar declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Más allá del sorprendente episodio familiar, Hossam Hassan continúa siendo una de las figuras más importantes del fútbol egipcio. El ex delantero, una auténtica leyenda de la selección de su país, asumió el cargo de seleccionador en 2024 y recientemente amplió su contrato hasta 2030. Bajo su dirección, Egipto logró clasificarse para el Mundial y alcanzó los octavos de final, algo histórico. Pero el técnico es noticia ahora por una escena completamente alejada de los terrenos de juego y que ha provocado un enorme revuelo en Egipto y en las redes sociales.