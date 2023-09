Selección española femenina, en directo: lista de Montse Tomé y rebelión de las campeonas

Este viernes a partir de las 16.00 horas Montse Tomé da su primera rueda de prensa como seleccionadora femenina en la que anunciará su primera convocatoria para los dos primeros partidos de la Liga de las Naciones. Las campeonas del mundo ya han comunicado a la Real Federación Española de Fútbol que mantienen su decisión de no acudir con la selección española femenina.

Dos grupos entre las campeonas

Entre las campeonas del mundo hay dos grupos muy diferenciados, un grupo que lideran las jugadoras del Barça y otro en el que hay jugadoras de Real Madrid, Atlético y Levante, que se desligan del sindicato Futpro y se declaran seleccionables por parte de Montse Tomé.

Las 39 jugadores de la renuncia inicial

No se conocen los nombres de las jugadoras que se rebelarán de las 39 que inicialmente firmaron su renuncia. Estas eran: Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, María Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmatí, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Enith Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González y Salma Paralluelo, Elene Lete, Fiamma Benítez, Marta Cardona, Maite Oroz, Patri Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, Mapi León, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira.

Jugadoras se rebelan

Según podemos confirmar en OKDIARIO, un grupo de jugadoras se ha puesto en contacto con la Federación para declararse seleccionables.

Rueda de prensa a las 16.00 horas

La rueda de prensa de Montse Tomé está prevista para las 16.00 horas en la Ciudad de Las Rozas. La nueva seleccionadora, en el día de su presentación, tiene la difícil misión de convocar o no a las futbolistas que han vuelto a dar plantón a España.

Lío con la selección española femenina

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a otra jornada convulsa para la selección española femenina. Este martes la nueva seleccionadora, Montse Tomé, ofrece su primera convocatoria de cara a los dos primeros partidos de España en la Liga de las Naciones a la que no acudirán las 23 campeonas del mundo.

Las 23 junto al resto de compañeras que firmaron el comunicado (un total de 39 seleccionables) el pasado mes de agosto, se han puesto en contacto con la Real Federación Española de Fútbol para enviar un escrito de renuncia. Todas ellas se mantendrían en su postura de no volver a vestir la camiseta de la selección hasta que no se llevan a cabo cambios más profundos en la Federación.

De nada les ha servido la dimisión de Luis Rubiales como presidente y el despido de Jorge Vilda como seleccionador. Como ya avanzamos en OKDIARIO, el núcleo duro del vestuario también veta a la que hasta hace semanas era la segunda entrenadora del seleccionador campeón del mundo. Por ello, las campeonas del mundo no estarán en los dos primeros partidos de España tras proclamarse campeona del mundo.

Eso sí, Montes Tomé sí tiene la capacidad de incluirlas en la convocatoria, algo que posiblemente suceda. En caso de no acudir a la llamada de la selección, las futbolistas se exponen a graves sanciones. Según el artículo 65, titulado ‘inasistencia a las selecciones nacionales’, este recoge que las futbolistas que no asistan «de forma no justificada» o bien «abandonen las convocatorias» serán sancionadas económicamente con multas que van desde los «3.006 a 30.051 euros» y que, además, tendría una o varias sanciones graves.

