Seis millones extras para el Atlético por el traspaso de Lodi

Seis millones extra para el Atlético por el traspaso de Lodi, que abandona el Olympique de Marsella para enrolarse en las filas del Al Hilal saudí, que pagará por el traspaso unos 20 millones de euros. El dinero, eso sí, no lo verán los rojiblancos hasta el uno de julio, ya que la operación se ha orquestado a modo de cesión con opción de compra obligatoria el 30 de junio. El Olympique ya le pagó al Atlético 13 millones de euros este pasado verano por el lateral brasileño.

Renan Lodi llegó al Atlético en el verano de 2019 procedente del Atlético Paranaense. Una apuesta de futuro que costó 20 millones de euros entre fijos y variables. El jugador firmó contrato por seis temporadas y desde el principio se vio que iba a costarle entrar en los planes de Simeone. No obstante completó tres años enteros en el equipo hasta que fue cedido al Nottingham Forest en la temporada 22-23. El club inglés adquirió una opción de compra de 30 millones de euros que no hizo efectiva porque su rendimiento en Inglaterra no fue el esperado, por lo que regresó al Atlético el pasado verano para ser luego traspasado al Olympique de Marsella por deseo expreso de su entrenador Marcelino García Toral.

Los 13 millones que recibieron los rojiblancos por Lodi más los seis que verá el próximo uno de junio por su traspaso a Arabia dejarán la operación con un pequeño beneficio provocado por los cinco millones de euros que pagó el Nottingham por su cesión en agosto de 2022. No ha sido un gran negocio, pero por lo menos se ha recuperado la inversión que se efectuó en su día por un jugador llamado a ser el futuro lateral izquierdo de la selección brasileña. Lodi cumplirá 26 años el próximo mes de abril, por lo que tiene aún mucho tiempo por delante, pero de momento no ha cumplido las expectativas. Su siguiente parada será la Liga árabe, muy alejado de los focos de la Champions, pero es lo que ha elegido. Y el Atlético, beneficiado subsidiario, se frota las manos.