El estrepitoso fracaso de Lodi y Cunha

Tres jugadores del Atlético arrancaron la pretemporada con opciones de ir al Mundial con Brasil: Felipe fue el primero que se cayó, pero tanto Lodi como Cunha mantenían intactas sus esperanzas. El lateral, de hecho, forzó su cesión al Nottingham Forest para asegurarse de que disponía de los minutos suficientes para asegurar su dorsal en Qatar. Sin embargo los dos se han quedado también fuera de la lista de Tite. Lodi no es ni titular en la Premier y Cunha ha sufrido una inexplicable regresión que tiene desconcertado al Atlético. Su valor ha caído en picado.

Mattheus Cunha dejó detalles muy interesantes en su primera temporada como rojiblanco. No destacó como goleador porque esa es una cualidad de la que jamás ha disfrutado, pero sí que demostró que podía ser un atacante muy válido para el equipo por su rapidez y su facilidad para acometer desmarques de ruptura. De hecho, muchos aficionados le situaban al comienzo del curso por delante de Morata como delantero centro titular.

La realidad, sin embargo, ha sido mucho más deprimente. Más allá de algún partido aislado, como los que jugó ante Celta y Sevilla, Cunha ha ido para atrás como los cangrejos y ha sufrido un preocupante estancamiento que le ha hecho ir perdiendo paulatinamente protagonismo. No ha marcado un solo gol en lo que llevamos de temporada y además su papel efectivo ha sido residual. El domingo ante el Espanyol su participación se redujo a 18 minutos en los que ni siquiera se hizo notar en el campo.

Pese a todo, parecía que su plaza en el Mundial no corría peligro. Fue convocado por Tite para los dos amistosos que disputó Brasil en septiembre, ante Túnez y Ghana, y pese a que sólo jugó 28 minutos ante los ghaneses todo hacía indicar que formaba parte del grupo de los elegidos, sobre todo después de haber sido un jugador clave para los canarinhos en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo. Sin embargo, contra todo pronóstico la seleçao ha prescindido de él pese a que han sido citado un número récord de delanteros: nada menos que nueve. Ni siquiera así ha tenido sitio Cunha, que ha pagado con el Mundial su horrible último mes con el Atlético.

En el club lamentan ahora no haberle traspasado en verano, cuando llegaron ofertas por él, y ya dan también por hecho que el Nottingham Forest tampoco va a ejercer la cláusula de compra por Lodi. Dos nuevos problemas que se sumarán al ya elevado número de jugadores que no dejan de perder valor en el Atlético. Eso sí, los dos son muy jóvenes y tienen aún tiempo para darle la vuelta a la situación, pero el panorama no pinta precisamente bien.