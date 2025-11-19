El secreto de los maratonistas: 7 errores que todo runner comete y cómo evitarlos para mejorar tu rendimiento

Correr es sin duda una de las formas más accesibles y eficaces de hacer ejercicio, pero muchos runners incurren en errores clásicos que frenan su progreso o incluso los exponen a lesiones. Si quieres mejorar tu rendimiento y evitar los fallos más comunes, te explicamos siete errores habituales entre muchos corredores, especialmente los principiantes, y cómo corregirlos de raíz.

Entre los fallos más habituales que comenten los corredores, hay varios que se repiten casi sin importar la experiencia. Uno de los más comunes es salir demasiado rápido, ya sea en un entrenamiento o en una carrera. Muchos runners arrancan con más energía de la que realmente pueden mantener y terminan agotándose antes de tiempo, lo que no solo afecta al rendimiento, sino que también puede desanimar. A esto se suma la costumbre de correr sin un plan claro. Improvisar cada salida puede parecer divertido, pero a la larga dificulta la progresión y aumenta el riesgo de caer en rutinas poco equilibradas o de perder la motivación por no ver avances.

Otro fallo frecuente es olvidarse del descanso. Muchos creen que cuanto más se entrena, mejor se rinde, pero el cuerpo necesita pausas para recuperarse y adaptarse. Dormir poco, saltarse días de recuperación o no hacer una vuelta a la calma adecuada termina pasando factura y puede convertirse en el punto de partida de lesiones evitables. A este patrón se suma la tendencia, sobre todo entre quienes se enganchan rápido al running, de apuntarse a demasiadas carreras sin dejar espacio para recuperarse entre una y otra.

Errores y consejos para mejorar en el running

Algo parecido ocurre con quienes solo se centran en correr y dejan de lado el entrenamiento de fuerza. Sin un buen trabajo de core, glúteos o caderas, la zancada pierde estabilidad, la postura se resiente y aumenta la probabilidad de sufrir molestias que podrían evitarse fácilmente con un par de sesiones de refuerzo a la semana. La alimentación y la hidratación tampoco suelen recibir la atención que merecen. Muchos corredores comen demasiado poco, demasiado tarde o demasiado mal, y otros salen a entrenar sin haberse hidratado lo suficiente. Esto no solo reduce la energía disponible, sino que afecta directamente a la recuperación y puede complicar sesiones que deberían ser rutinarias.

Por último, uno de los errores más peligrosos es ignorar el dolor. Muchos corredores minimizan pequeñas molestias con la esperanza de que desaparezcan solas, pero seguir corriendo sin hacer caso a esas señales suele empeorar la situación. Escuchar al cuerpo, parar cuando algo no va bien y pedir ayuda profesional cuando es necesario es mucho más inteligente que forzar y terminar lesionado. En conjunto, estos errores forman parte de la experiencia de casi cualquier runner, pero identificarlos a tiempo y corregirlos suele marcar la diferencia entre avanzar con seguridad o quedarse estancado en el camino.

Correr mejor no es cuestión de magia, es cuestión de evitar errores como estos y ser constante. Si corriges estos siete puntos, tu cuerpo lo notará, tu rendimiento mejorará y, lo más importante, disfrutarás mucho más de tus entrenamientos y carreras. El secreto de los maratonistas expertos no está en correr más, sino en correr mejor.