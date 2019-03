San José defiende a Piqué y se pronuncia sobre el juicio del procés

Considera que criticar a Piqué “es una manera de censura que utiliza una parte de este país". Para San José el juicio del procés es “un auténtico disparate”.

El jugador del Athletic, cuyo equipo se enfrentará al Espanyol de Barcelona esta jornada en San Mamés, repasó la actualidad política en una entrevista. Cuestionado en la Cadena SER por el juicio a los presos políticos que se está desarrollando en el Tribunal Supremo de Madrid, Mikel San José reconoció que le parece “un auténtico disparate”. “Es un juicio político donde se juzgan unas ideas, y día tras día se están desmotando versiones; todos vimos que sí hubo cargas policiales”, afirma el futbolista.

San José se considera una voz autorizada para hablar de política y reprocha a quienes condenan a Piqué por hacerlo: “No me considero un futbolista atípico, soy normal. Tengo derecho a opinar. ¿Las críticas a Piqué? Lo hacen porque no estás de su lado, creo que es una manera de censura que utiliza una parte de este país“.

Mikel San José habla con frecuencia de política en Twitter

No es la primera vez que el centrocampista habla de política; es más, suele hacerlo con frecuencia a través de su cuenta de Twitter. En dicha red social, el día del Referéndum, escribió: “Hoy en Cataluña ha ganado la dignidad de un pueblo, felicidades”. “A parte de ilegales esas pelotas hacen mucho daño y no sólo físico como bien sabemos por aquí”, tuiteó sobre las cargas policiales del 1 de octubre. San José también se pronunció sobre la caravana de HazteOir que decía ‘Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Que no te engañen’. “No siempre”, replicó.

¿Un independentista puede jugar con la selección española?

Hace unos meses, en una entrevista para Panenka, San José opinaba sobre la posibilidad de jugar con la selección española siendo independentista: “Una cosa no quita la otra. Es un orgullo que se fijen en ti, que crean que puedes aportar. El futbolista, al final, quiere jugar grandes torneos”.

“Los que hemos crecido, no solo en Navarra, sino en este entorno, hemos vivido una realidad bastante dura. Y fuera de nuestro territorio se ha visto de una forma más exagerada. Que yo con 16 años vaya a la Selección y un chico de mi edad de Madrid me pregunte si en el colegio nos enseñan a hacer bombas… Luego hay que leer en las noticias que en Cataluña adoctrinan en los colegios”, afirmaba, resignado, en dicha publicación.