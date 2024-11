Samú Costa, en el escaparate ante el Atlético de Madrid

El del domingo ante el Atlético no será un partido más para Samú Costa, El centrocampista portugués estará en el escaparate porque forma parte de los objetivos a corto plazo del club madrileño, tal y como adelantó OKDIARIO. El jugador ha sido ofrecido por su representante Jorge Mendes al Atlético, pero el Mallorca, que es consciente de que en verano no podrá retenerlo, no está dispuesto bajo ningún concepto a perderlo en enero salvo que se abone su cláusula íntegra, que está entre 20 y 40 millones de euros.

Mendes ya intentó un movimiento en este sentido el pasado verano, pero el Atlético había agotado sus recursos económicos y el Mallorca no quiso -ni quiere ahora- oír hablar del traspaso del jugador, aunque también es cierto que desde el primer día que lo fichó tiene claro que va a tener que acabar traspasándole porque Gestifute lo quiere en un equipo de Champions.

Samú Costa responde exactamente al perfil que necesita el Atlético de Madrid en el centro del campo, un jugador agresivo, recuperador y que además sea zurdo. Justo lo que echa de menos Simeone, que se ha quedado con sólo cuatro futbolistas en la zona ancha -Barrios, Koke, Gallagher y De Paul-, ninguno de los cuales tiene las condiciones del portugués.

Mendes no ha ofrecido al jugador tan sólo al Atlético. El centrocampista está también en el escaparate de la Premier, otro Campeonato en el que el «super representante» de futbolistas tiene extendidos sus tentáculos. Lo que parece claro es que será muy difícil que Samú Costa continúe en el Mallorca la próxima temporada. O se va al Metropolitano o se va a la Premier, pero Jorge Mendes tiene decidido que lo quiere en un equipo Champions en el curso 25-26 y el futbolista es totalmente partícipe del proyecto.

El Atlético ha recibido con interés el ofrecimiento de Samú Costa, al que lleva tiempo siguiendo. Van a fichar sí o sí a un centrocampista en enero y el mallorquinista es uno de los candidatos, aunque está por ver si podrán hacer frente al gasto o tendrán que tirar por un perfil más económico, pero Simeone reclama refuerzos a gritos y no quedará otra que complacerle.

De momento, eso sí, el fin de semana no ha comenzado bien para el jugador, que ha sido excluido por Roberto Martínez de la lista de Portugal para los dos partidos que disputará en este parón de Liga. Samú Costa debutó con la selección lusa en octubre ante Polonia. Sólo jugó un minuto, pero le sirvió para estrenarse como internacional y así, de paso, aumentar su valor.