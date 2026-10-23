Kompany es trasladado al hospital tras desplomarse en el entrenamiento del Bayern

Vincent Kompany lleva varios días con problemas por culpa de una infección vírica. El entrenador del Bayern ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Múnich este viernes, justo después de desplomarse al inicio del entrenamiento del equipo sub-23. Por el momento, su estado de salud se mantiene estable. Gran parte del equipo principal ya se encontraba presente en el vestuario, por lo que la imagen ha sido extremadamente sensible. Un helicóptero de rescate Christoph 1 fue enviado a la zona más cercana como medida de precaución.

El cuerpo del técnico ya le había dado varios avisos previos. Durante el encuentro frente al Leipzig, que se disputó el sábado pasado, tuvo que tomarse un momento de descanso en el sofá del vestuario del Allianz Arena en dos ocasiones, tanto en el descanso como después del partido.

La reacción del club no tardó en llegar y fueron los directores deportivos los que se encargaron de las entrevistas posteriores. El lunes, 19 de octubre, Kompany no acudió al entrenamiento y los médicos le realizaron un examen para comprobar su estado de salud, incluido el especialista del equipo, el profesor DR. Roland Schmidt.

El Bayern tuvo que afrontar las sesiones previas al partido de Champions frente al Arsenal sin los servicios del entrenador. En la previa del encuentro, el segundo técnico, Aaron Danks, explicó que era mejor no arriesgarse y dejar espacio para la recuperación: «Lo más importante que le estamos recomendando ahora mismo es que descanse y se tome el tiempo que necesite, sea cual sea». Según informa Bild, el belga se había quejado de forma repetida durante toda la semana.

Kompany tendrá que extremar precauciones

El ex futbolista decidió estar presente en el partido de la competición europea, donde ya dejó claro que estuvo en una situación límite: «Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y lograrlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte y, por supuesto, no le hice caso a mi cuerpo, y entonces, en cierto momento, mi cuerpo me dijo: ¡Para ya!». Este último suceso y su traslado al hospital demuestran que debe tener especial cuidado con su salud para prevenir una recaída.