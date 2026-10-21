Kimmich causa baja de última hora en la Champions por una trágica muerte familiar

El Bayern de Múnich ha recibido una triste noticia a pocas horas de uno de los partidos más importantes de lo que llevamos de temporada. Joshua Kimmich no estará disponible para el encuentro de hoy miércoles contra el Arsenal en la Champions League después de sufrir una trágica pérdida familiar. El centrocampista alemán, una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Vincent Kompany, se perderá así el duelo ante el conjunto inglés por un motivo que ha conmocionado al vestuario del club bávaro y al mundo del fútbol.

La entidad alemana confirmó su ausencia a través de un comunicado oficial en el que explicó que el futbolista no entraría en la convocatoria debido al fallecimiento de un familiar cercano. Aunque el Bayern no quiso ofrecer más detalles por respeto a la intimidad del jugador, el diario Bild informó de que la persona fallecida sería su padre, Berthold Kimmich, de 57 años.

«Debido a un fallecimiento en su círculo familiar más cercano, Joshua Kimmich no estará hoy en la convocatoria para el partido contra el Arsenal de Londres», explicó el club en su comunicado. Además, el Bayern pidió respeto para el futbolista y sus seres queridos durante estos momentos tan difíciles. «En nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad y su duelo, y que se eviten nuevas investigaciones y publicaciones sobre el asunto. Todo el FC Bayern está al lado de Joshua Kimmich con profunda solidaridad», añadió.

Kimmich, capitán y pieza clave en el Bayern

La baja de Kimmich se conoció después de que el centrocampista tampoco participara en el último entrenamiento del equipo antes del encuentro europeo. El martes, el cuerpo técnico había justificado su ausencia alegando motivos personales, sin ofrecer más información sobre lo sucedido. Un día después, el Bayern confirma que no podría contar con uno de sus futbolistas más importantes para recibir al Arsenal en el Allianz Arena.

La noticia supone un contratiempo deportivo para Vincent Kompany, que pierde a un jugador fundamental en la organización del centro del campo. El equipo alemán afronta el partido con la intención de sumar tres puntos importantes en la presente edición de la Champions. Tras comenzar la competición con una contundente victoria por 5-0 ante el Bodø/Glimt, el Bayern empató después 3-3 contra el Viking noruego. El duelo ante el Arsenal se presenta como una prueba de nivel para medir las aspiraciones europeas de los alemanes. A la ausencia de Kimmich se suma la del atacante Michael Olise, sancionado para el encuentro. Dos bajas sensibles para un equipo que necesita ofrecer su mejor versión frente a uno de los rivales más exigentes del torneo, concretamente el actual subcampeón.

Pero más allá de las consecuencias deportivas, la prioridad del Bayern es acompañar a su futbolista en un momento especialmente doloroso. Según las informaciones publicadas por la prensa alemana, Berthold Kimmich habría fallecido de forma repentina y por ahora no se ha informado sobre la causa ni las circunstancias de su muerte.