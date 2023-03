Salen a la luz los picantes mensajes de María Pedraza a Marc Márquez

Marc Márquez y María Pedraza tienen a sus fans revolucionados desde este fin de semana. La actriz, gran aficionada al mundo del motor, estuvo presente en el GP de Portugal de MotoGP junto a otros compañeros de profesión como Miguel Ángel Silvestre o Miguel Herrán. El encuentro entre la intérprete española y el piloto catalán de MotoGP un gran revuelo en las redes sociales, en especial una foto subida por ella que hace pensar que pueden ser algo más que amigos por cómo se miran y se agarran.

Sin embargo, los rumores de romance entre ambos no so nuevos. Hace más de un año, un comentario de María Pedraza a una publicación del piloto de MotoGP en Instagram dio que pensar que había algo entre ellos. La actriz respondió a la foto de Márquez con un «cute» que viene a significar «qué mono», un comentario que borró poco después quizás para no levantar tantas sospechas y dejar de alimentar unos rumores que ya de por sí estaban corriendo como la pólvora en las redes.

La intérprete de La Casa de Papel, Élite y Toy Boy, entre otras, fue la encargada de dar el banderazo en la carrera al sprint del pasado sábado. Durante su presencia en el circuito de Algarve llegó a fotografiarse con Márquez y la imagen ha desatado los rumores sobre una posible nueva pareja. A ambos ya se les vinculó en el pasado después de que María Pedraza rompiera con Jaime Lorente y el de Cervera hiciera lo propio con Lucía Rivera, pero nunca confirmaron nada serio.

Al piloto de Honda también se le vinculó con la actriz, modelo, influencer y tiktoker Agostina Goñi. Dicen que ambos tuvieron una relación fugaz en verano de 2022 pero que él cortó de raíz coincidiendo con su regreso a las motos. Ahora se le ha vuelto a vincular a María Pedraza después de ver el cariñoso saludo entre ambos en Portimao. Hay veces que una imagen vale más que mil palabras…