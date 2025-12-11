Salen a la luz decenas de fotos explícitas de Wanda Nara: las publica en Onlyfans pero han sido filtradas

Wanda Nara decidió abrirse un perfil en Onlyfans hace meses y en esa plataforma publica fotos y vídeos subidos de tono, sin censura. Lo que la argentina quizás no esperaba es que ese material explícito se filtrara en las redes sociales para el público en general, pues su intención era la de conseguir el mayor número posible de suscriptores, que pagan una tarifa por ver su contenido. Sin embargo, sólo hace falta hacer algunas búsquedas en X, antes Twitter, para ver esas fotos en las redes sin pagar un sólo euro.

Una Wanda Nara que lleva ya varios meses con Martín Migueles, que le ha devuelto la ilusión en lo que se refiere al amor tras su tormentosa separación del futbolista Mauro Icardi y su aventura con el cantante L-Gante. Tras semanas de rumores, especulaciones y silencios estratégicos, la mediática empresaria finalmente confirmó su vínculo sentimental con el empresario y entrenador personal. Lo que comenzó como una supuesta amistad entre vecinos de Nordelta terminó por transformarse en una historia de amor que no tardó en despertar la atención de todos los medios. Desde las primeras imágenes juntos hasta los gestos más recientes, cada detalle de esta relación se analiza con lupa, marcando una nueva etapa en la vida amorosa de Wanda Nara.

Los primeros indicios de la relación entre Wanda Nara y Migueles surgieron a mediados de este año, cuando comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos sociales y deportivos. Fueron vistos en conciertos , en el estadio de River Plate e incluso en grabaciones vinculadas a los programas televisivos de Nara. En las redes sociales, los seguidores más atentos detectaron señales que alimentaron las sospechas: coincidencias en horarios, fotografías en los mismos lugares y publicaciones con mensajes ambiguos. Aunque en un principio ambos optaron por mantener el silencio, el romance parecía avanzar con naturalidad. Las versiones cobraron más fuerza cuando se supo que Migueles era un empresario del mundo del fitness con una vida discreta, alejada de los escándalos mediáticos, algo que despertó la curiosidad del público acostumbrado a las parejas mediáticas de Wanda Nara.

Wanda Nara y sus líos

Durante los primeros meses, la empresaria negó rotundamente cualquier tipo de relación amorosa. Sin embargo, el interés del público no disminuyó. Al contrario, cada aparición pública, cada coincidencia o cada mensaje publicado por ambos en sus redes sociales reavivaba las sospechas. La tensión mediática fue tal que Wanda Nara, siempre hábil para manejar la exposición, eligió responder de manera indirecta, con frases enigmáticas y publicaciones que mantenían viva la intriga.

El punto de inflexión llegó cuando Wanda Nara compartió una fotografía junto a Migueles durante un viaje a Iguazú. En la imagen, ambos aparecía sonrientes, abrazados, y ella acompañó la publicación con dos corazones rojos, una señal inequívoca para sus seguidores. La imagen fue interpretada como la confirmación oficial del romance. Según trascendió, en el viaje también estuvieron presentes las hijas menores de Wanda, Francesca e Isabella, lo que evidenció que Migueles ya forma parte del entorno familiar de la empresaria. El gesto fue también compartido en las redes de él, consolidando aún más la idea de que la relación va viento en popa.