Pádel World Summit reunirá en Barcelona a más de 150 marcas en mayo de 2026

Mientras Barcelona celebra las Premier Pádel Finals con los mejores deportistas del momento, Pádel World Summit (PWS) ya prepara su próxima cita. Del 26 al 28 de mayo de 2026, el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona reunirá a fabricantes, operadores, distribuidores e inversores para definir las tendencias y oportunidades de un sector en plena expansión internacional.

Bajo el lema ‘Donde se decide el futuro del pádel global’, PWS 2026 consolidará su papel como la principal plataforma ferial para los profesionales de este deporte. El evento congregará a todos los actores clave que impulsan el negocio: marcas, fabricantes, distribuidores, clubs, inversores, instituciones, startups y operadores globales. La convocatoria incluirá más de 150 expositores, espacios de activación, un programa de conferencias para decisores y diez pistas destinadas a exhibiciones y demostraciones, dos más que en la edición de 2025.

Negocio, innovación y networking

Organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y el International Pádel Cluster, el salón contará con una amplia zona expositiva y el Play Arena, donde se llevarán a cabo presentaciones de producto, partidos de exhibición y activaciones de marcas. Entre los expositores confirmados figuran empresas líderes como Mejorset, Babolat, Playtomic, Skechers, Mondo, Ingode, Joma, Lusotendas, Endless, Padel Galis y Padelgest, que mostrarán las últimas novedades del sector: desde palas, pelotas, textil y calzado hasta software de gestión, construcción de pistas, componentes, materiales y servicios de mantenimiento.

«Estamos diseñando una edición que nos consolida como el punto de encuentro profesional más influyente del pádel, donde decisores, inversores y marcas líderes crean oportunidades de negocio en un espacio único. Queremos ser motor transformador de la industria, combinando negocio, tecnología, innovación y expansión global», ha afirmado Álex Ponseti, director del PWS.

‘Next Pádel’: mirando al futuro

La agenda del evento incluye el Global Pádel Conference, un congreso que, bajo el título ‘Next Pádel’, se estructurará en torno a seis ejes temáticos: expansión internacional, aplicación de la Inteligencia Artificial, nuevos modelos de negocio, colaboración intersectorial, profesionalización y formación, y el poder emocional del pádel como experiencia.

Además, PWS 2026 contará con una zona de networking para fomentar las oportunidades de negocio en un deporte con enorme potencial económico. Con el objetivo de consolidar su dimensión internacional —que en 2025 alcanzó el 40%—, la organización llevará a cabo acciones promocionales en países como Francia, Italia, México, Chile y el sudeste asiático, mercados donde el pádel está ganando practicantes. El evento también dispondrá del Innovation Arena, un espacio dedicado a startups para impulsar la innovación y la colaboración abierta dentro del ecosistema profesional del pádel.

La celebración de las Premier Pádel Finals estos días en Barcelona refuerza el creciente interés por este deporte y sitúa a la ciudad en el centro de todas las miradas. Pádel World Summit dará continuidad a este impulso reuniendo en mayo a los principales agentes de la industria para analizar, compartir y proyectar el futuro de un sector que ya cuenta con más de 30 millones de jugadores aficionados en todo el mundo.