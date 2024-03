Salen a la luz los acalorados WhatsApps de Xavi con la prensa: «Fue un poco sucio…»

Después de la victoria del Barcelona ante el Nápoles que acabó con la clasificación del conjunto azulgrana a los cuartos de final de la Champions League, Xavi Hernández acudió a rueda de prensa para sacar pecho y acordarse de algunos periodistas que dudaron del equipo a principios de temporada. Concretamente de un artículo de Ramón Besa en El País cuando perdieron ante el Shakhtar Donetsk en fase de grupos.

«Les he dicho que tranquilos, que hoy no tenía que morir nadie. Ha habido mucha crítica injusta. En su momento se llegó a decir que éramos el ‘bufón de la Champions’. ¿Es necesario esto? Jugar con nosotros con esta presión… Periodistas que cubren el Barça y que son del Barça, en teoría. Calma. Y con este partido que mostramos hoy, ¿qué hacemos con el bufón de la Champions, qué hacemos?», dijo el entrenador del Barcelona en rueda de prensa nada más conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

«Las palabras de Xavi no me han sorprendido porque ya tuve un diálogo con él por WhatsApp», dijo el propio Besa sobre las palabras de Xavi. «Me envió mi artículo y me decía que yo tenía mala baba, que me salía de vez en cuando», añadió.

Pero, ahora, otro periodista de El País ha sacado a la luz otra conversación personal con el entrenador del Barcelona. Y ese es Manuel Jabois: «Fue Xavi, no lo voy a decir porque fue en privado a través de mensajes y fue una cosa bastante sucia», dijo en El Larguero. «No le gustó un artículo mío que, a mi juicio, era un artículo divertidísimo. Fue casi después del artículo de Cristiano ‘Penaldo’ que había hecho contra un jugador de mi equipo hablando de su fingimiento de penaltis. Y luego hablé diciendo que los partidos no se acababan hasta que Xavi no salía al campo y decía quién había merecido ganar, que está muy vigente, por cierto. Y nada, me envió unos mensajes privados».

Es el propio periodista el que considera que Xavi no ha sabido digerir el cambio de jugador a entrenador: «No le gusta, ganó todo y de repente se consideró que por el hecho de ganar todo se convierte en algo intocable».

Y para explicar la presión que reciben los entrenadores de los grandes equipos como el Barcelona o el Real Madrid, pone de ejemplo a Zidane en el conjunto blanco: «¿Tú crees que a Zidane, que gana tres copas de Europa seguidas si de repente empata o pierde contra el Almería, el Bernabéu silba… sabes lo que le cae en redes sociales y por parte de periodistas y opinadores del Madrid? Porque es entrenador del Madrid y es una ‘silla eléctrica’, que sea injusto o justo no tiene tanto que ver como que eres entrenador de uno de los equipos más importantes del mundo».

Xavi debe cambiar